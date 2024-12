Paulíny je vinný zo zneužívania detí, dostal podmienku

Uložil mu trest odňatia slobody v trvaní dva roky s podmienečným odkladom na dva roky. Zároveň ho zaviazal nahradiť poškodenej škodu vo výške viac ako 7000 eur. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor si ponechal lehotu na odvolanie.

Súd svoje rozhodnutie odôvodnil najmä tým, že výpovede svedkov aj ostatné dôkazy Paulínyho dostatočne usvedčujú. Pre podmienečný trest sa rozhodol aj preto, že nie je obava z recidívy a od uplynutia skutku žije Paulíny riadnym životom. Rovnako poukázal na to, že k sexuálnemu zneužívaniu malo dochádzať aj mimo tábora.

Prokurátor vo svojej záverečnej reči žiadal pre Paulínyho troj- až 3,5-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. „Dokazovaním na hlavnom pojednávaní sa podarilo preukázať vinu bez rozumných pochybností. Ponechal som si lehotu na podanie odvolania s tým, že bude nutné zvážiť, či navrhovaný trest v porovnaní s uloženým trestom bude dostačujúci,“ konštatoval pred novinármi prokurátor.

Obhajoba žiadala Paulínyho oslobodiť spod obžaloby. Ako jeden z dôvodov uviedla zánik trestnosti. V záverečnej reči poukázala na to, že okrem výpovede poškodenej neexistuje priamy ani nepriamy dôkaz, ktorý by jej tvrdenia o intímnostiach medzi ňou a Paulínym potvrdzoval, s výnimkou jednej nepriamej svedkyne. Jej výpoveď bola však podľa obhajoby založená len na tvrdeniach poškodenej s tým, že ich výpovede sa viackrát odlišovali. „Poškodená aj napriek opisovaným skutkom opakovane chodila do tábora Chachaland, aj tam robila vedúcu,“ uviedol obhajca.

K udalostiam v tábore malo podľa obžaloby dochádzať v rokoch 2003 až 2006 v čase, keď bola poškodená maloletou.