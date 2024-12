KDH kritizuje súčasný stav školstva, najmä nedostatok učiteľov a odborníkov

„Je známym faktom, že nám chýbajú zdravotnícki pracovníci, lekári, operátori jadrových zdrojov, špecialisti, technológovia, vývojári, majstri každého druhu a povolania,“ uviedol Horecký s tým, že Slovensku zároveň hrozí 2000 chýbajúcich učiteľov. Jediné miesto, kde sa dá doručiť osobnostný rozvoj pre život v 21. storočí je pritom podľa neho škola.

Upozornil na to, že deti v školách nie sú pripravované na nové systémy vo výrobe, hospodárstve či službách. Učitelia to podľa neho bez podpory nedokážu a vyzval ministerstvo školstva a vládu, aby v tejto súvislosti konali. „Treba posilniť podporu učiteľov, zatraktívniť toto povolanie, posilniť to, čo už bolo začaté, ako Regionálne centrá podpory učiteľov,“ objasnil.

Žiarovský poukázal na nedostatok odborníkov v odboroch, ako sú fyzika a technika, a varuje, že keď staršie generácie odborníkov odídu do dôchodku, krajina nebude mať kvalifikované kapacity na udržanie energetických a technických sektorov. Upozornil aj na nedostatok kvalifikovaných odborníkov v jadrovej energetike.