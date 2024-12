Tomáš Taraba: Vládny návrh na situáciu v zdravotníctve je elegantné riešenie

Podľa Tarabu je potrebné umožniť lekárom, ktorí nechcú pracovať a liečiť pacientov, čo najskôr opustiť zdravotný systém. „Riešenie, s ktorým sme prišli, je veľmi elegantné,“ skonštatoval. Uviedol, že zdravotníctvo by malo stáť na tých, ktorí chcú byť pri pacientoch, a „úlohou nie je nechať sa dovydierať skupinou, ktorá má historicky najvyššie zvýšenie platov“. Taraba tiež ocenil lekárov v štátnych zariadeniach a zdôraznil význam dostavby nemocnice Rázsochy.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) označil návrh vlády za „cynický, nespravodlivý a silový“. Podľa neho namiesto rokovaní vláda zavádza „de facto teror“. Kritizoval tiež zmrazovanie platov zdravotníkom, zatiaľ čo premiér a ministri si platy zvyšujú. Grendel pripomenul, že práve lekári zachránili premiérovi život po atentáte a zdôraznil, že zúženie diskusie na otázku platov nie je férové. „Výpovede sú nátlakom na štát, aby mali vyjednávaciu pozíciu,“ uviedol s tým, že na rokovanie a kompromis bol dostatok času. Kritizoval tiež premiéra za odlet do Brazílie počas krízy.

Diskutujúci sa venovali aj téme štátneho rozpočtu na rok 2025. Taraba schválený rozpočet podporil, pretože ponúka predpoklady na rast ekonomiky. Grendel naopak upozornil, že návrh definitívne potvrdzuje, že bežní ľudia sa nebudú mať lepšie, pričom spomenul neúspešnú kampaň na lacnejšie potraviny a energie.

Taraba zároveň poznamenal, že je načase zvoliť predsedu parlamentu, hoci nepredpokladá, že by sa to podarilo do konca roka. Grendel oznámil, že sa v parlamente opäť pokúsia otvoriť schôdzu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).