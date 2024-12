Obama vyzýva mladých lídrov, aby komunikovali aj s ľuďmi, s ktorými nesúhlasia

Ako v piatok informovala agentúra Reuters, citovaná TASR, Obama v prejave na Fóre demokracie vyjadril presvedčenie, že v záujme prežitia demokracie je nutné deklarovať vernosť princípom plurality.

Upozornil, že alternatívou je to, čo badať v USA, ako aj v mnohých demokraciách na celom svete. Konkretizoval, že má na mysli patovú situáciu v politike, cynizmus verejnosti, ale aj zvýšenú ochotu politikov a ich stúpencov porušovať demokratické normy.

„Urobiť čokoľvek, aby dosiahli svoje,“ ozrejmil Obama.

Obama diskutoval o sile pluralizmu s tisíckami ľudí naživo i online v čase, keď sú Spojené štáty hlboko rozdelené na dva tábory a keď sa republikán Donald Trump po víťazstve v prezidentských voľbách pripravuje na návrat do Bieleho domu.

Exprezident Obama v príhovore zdôraznil nutnosť prekonať rozdelenie v spoločnosti, prestať uvažovať v kategóriách „my a oni“, pomenovať problémy i „to, čomu veríme“.

Upozornil súčasne, že tento prístup neznamená, že treba akceptovať, keď oponenti zneužívajú moc. „To je problém. A keď sa to stane, my bojujme za to, čomu veríme,“ vyhlásil Obama.

Zatiaľ čo 63-ročný Obama je naďalej veľmi žiadaný ako aktér v kampaniach svojich demokratických kolegov, niektorí členovia strany apelujú na mladších lídrov, aby po neúspechu demokratov v prezidentských i kongresových voľbách prevzali v strane pomyselnú štafetu.

Bývalý Obamov hlavný poradca David Axelrod v rozhovore pre Reuters uviedol, že Obama by bol prvý, kto by s takýmto návrhom súhlasil. „Myslím, že by povedal, že on už má svoje bitky za sebou a že potrebujeme, aby sa do nich zapojili iní,“ dodal Axelrod.

Sklamanie z novembrových výsledkov demokratov, vrátane poklesu podpory medzi robotníckou triedou a latinskoamerickými voličmi, vyvolalo obviňovanie vo vnútri strany a snahu niektorých jej členov pretláčať nové talenty.

Aj člen Snemovne reprezentantov Seth Moulton si myslí, že Demokratická strana potrebuje nové tváre s potenciálom lepšie prezentovať obavy a problémy, ktorým Američania dnes čelia.

Obama sa zapísal do histórie ako prvý černošský prezident Spojených štátov, pričom nad svojimi republikánskymi súpermi vyhral o viac ako sedem percentuálnych bodov v roku 2008 a o takmer štyri percentuálne body v roku 2012. Harrisovej však tento rok nedokázal pomôcť k víťazstvu - rovnako ako ani exministerke zahraničných vecí Hillary Clintonovej v roku 2016, doplnil Reuters.