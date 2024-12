Do Česka prestala cez ropovod Družba prúdiť ropa, nie je jasné prečo

Podľa neho nehrozí, že by jej pre potreby firiem a domácností nebolo dosť. Nie je jasné, prečo k prerušeniu dodávok došlo, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Ropovodom Družba k nám v tejto chvíli netečie ropa. Ukazuje sa, že sme urobili správne rozhodnutie investovať do posilnenia kapacity cez ropovod TAL, kde sú dodávky stabilné. Nehrozí tak, že by nebol dostatok ropy pre potreby domácností a firiem. Rafinérie v Česku sú na túto situáciu dobre pripravené a zároveň máme robustný systém štátnych hmotných rezerv,“ napísal Vlček.

Na situáciu chce však reagovať a na stredajšom zasadnutí vlády preto navrhne schváliť požičanie ropy zo štátnych hmotných rezerv pre spoločnosť Unipetrol, ktorú by firma využila v prípade, ak by dodávky obnovené neboli.

„Rusko sa s Európou hrá, nie je náš priateľ, to je potrebné povedať na rovinu. Tlačí na Európu skrz energie, takže aj z toho dôvodu sa neustále snažíme držať plné hmotné rezervy, aby sme na také situácie, aká nastala teraz, boli pripravení,“ vysvetlil neskôr Vlček. Práce na rozšírení ropovodu TAL+, ktorým by sa malo od budúceho roka zvýšiť množstvo dodávok do ČR, sa podľa neho dokončujú. „Čakajú nás ešte určité technické skúšky, než to spustíme naplno,“ dodal.

Minister odmietol, že by táto situácia ovplyvnila ceny ropných produktov v ČR. Pripomenul situáciu z roku 2019, keď bola ropa v ropovode Družba kontaminovaná a odstávka trvala dva mesiace. České hospodárstvo si s tým podľa jeho slov poradilo a cena pohonných hmôt sa nezvýšila.

Na otázku, či by zastavenie ropy mohlo mať nejaký súvis s tým, že Česko už nepožiadalo o výnimku z európskeho zákazu dovozu ruských ropných produktov, minister odpovedal, že Česko takúto výnimku už nepotrebuje. Jej platnosť skončí 5. decembra. Potvrdil, že zaznamenal snahy zo Slovenska a Maďarska, aby Česko túto výnimku opäť podporilo. „A tiež som zaznamenal aktivitu Roberta Fica ísť v máji na oslavy do Ruska. Je potrebné si v medzinárodnom kontexte povedať, kam samo Slovensko a Maďarsko seba zaraďuje,“ reagoval Vlček.

Podľa predsedu predstavenstva Únie nezávislých petrolejárov Iva Indráčka by české zásoby vystačili na 90 dní. „Potom by už mal na plný výkon fungovať transalpínsky ropovod TAL, na ktorého väčšej kapacite sa pracuje,“ citoval Indráčka server Novinky.cz.