Tréner psov: 4 cviky, ktoré treba so psom vykonávať každý deň

Will Atherton je britský kynológ a špecialista na tréning psov. Okrem toho, že je majiteľom spoločnosti Will Atherton Canine Centre, má tiež svoj kanál na YouTube, kde majiteľom štvornohých miláčikov radí, ako sa o ne správne starať.

Atherton v jednom zo svojich videí názorne predviedol, ktoré cviky by mali majitelia vykonávať so svojím psom každý deň. Na pomoc si vzal svojho pomocníka, chlpáča Strýka Sullyho.

1. Kráčanie po boku

Atherton si svojho psa vytrénoval tak, aby kráčal po jeho boku aj bez vôdzky. „Je dobré vedieť, že môžem vyjsť vonku a spoľahnúť sa, že kamkoľvek sa pohnem, ostane mi pri boku aj bez vôdzky,“ tvrdí o Strýkovi Sullym.

Podľa kynológa je najlepšie naučiť psa kráčať po boku s jemne uvoľnenou vôdzkou. Napokon dosiahnete to, že vás pes bude nasledovať a spoliehať sa na vaše vedenie a usmernenie.

2. Tréning s klietkou

Kým kráčanie po boku usmerní psa v exteriéri, vďaka tréningu s klietkou bude pokojnejší aj vnútri.

Ak chováte psa v byte alebo dome, trénujte ho každý deň tak, aby bol zvyknutý na klietku. To neznamená, že v nej má stráviť celý deň, no zároveň by malo ísť o dostatok času, aby v nej bol pokojný aj v prípade potreby jej použitia.

„Ak dokážete ovládnuť vonkajšie prostredie, vyhnete sa tak zlým rozhodnutiam psa pri tréningu,“ tvrdí Atherton s tým, že psa treba nechať postupne si privyknúť na život v klietke aj bez nej.

3. Prechod cez prah

Pod prahom sa nemyslí len prah na dverách, ale tiež akákoľvek brána, most alebo prekážka. „Chcem, aby pes v pokoji počkal, kým prejdem prvý. Potom počká, kým ho vyzvem, aby ma nasledoval,“ vysvetľuje Atherton pri plote, cez ktorý preliezol.

4. Ovládanie impulzov

Zvládanie impulzov je podľa kynológa jeden z cvikov, ktoré ľudia najviac podceňujú. „Je jedno, koľko doma trénujete, keď to neviete využiť vonku,“ tvrdí odborník.

Psa by ste podľa neho mali postupne vystavovať rôznym stresujúcim situáciám, pričom ho vycvičte tak, aby ich zvládol v pokoji a bez náhlych pohybov.