Pozor na alobal! Tomuto využitiu sa vyhýbajte, radí potravinár

Ak si z návštevy pri odchode chcete zobrať zopár koláčov alebo iné kúsky jedla, väčšinou ich nesiete zabalené v alobale. Lesklý materiál je skvelým pomocníkom v kuchyni a lacnou náhradou plastových dóz a tanierov.

Ako však pre magazín Southern Living vysvetľuje člen Jednotky manažmentu bezpečnosti a kvality potravín na Inštitúte technológií jedla (Chicago) Zachary Cartwright, balenie hotového jedla do alobalu nepatrí k najbezpečnejším spôsobom jeho skladovania.

„Samotný alobal nedokáže vytvoriť úplne vzduchotesný uzáver, lebo nie je prirodzene priľnavý a povrchom sa prispôsobuje len nedokonale.“

Riziko množenia baktérií

Americké Centrá pre kontrolu ochorení varujú, že kontakt jedla so vzduchom podporuje množenie potenciálne nebezpečných baktérií ako stafylokok alebo Bacillus cereus.

Podľa Cartwrighta pri nesprávnom skladovaní potravín dochádza aj k šíreniu jedlom prenášaných ochorení vrátane botulizmu, pri ktorom môže dôjsť až k ochrnutiu svalov, a listeriózy, ktorá u ľudí s oslabenou imunitou vedie až k zápalu mozgových blán. V oboch prípadoch však ide o zriedkavé ochorenia.

Pri skladovaní potravín v alobale môže dôjsť aj k chemickej reakcii a kontaminácii; Foto: New Africa/Shutterstock.com

Nevhodné skladovanie potravín vedie aj k ďalším rizikám ako chemická reakcia a kontaminácia.

Napríklad pri kontakte s kyslými alebo slanými jedlami s alobalom dochádza k jeho rozkladaniu a prenikaniu do jedla, čo mení chuť jedla a zvyšuje prítomnosť hliníka v tele.

Alobal by sa vôbec nemal používať na obaľovanie jedál na dobu prekračujúcu dva dni. Takisto by ste doňho nemali baliť horúce jedlá. Cartwright odporúča pri nutnom použití alobalu zabaliť jedlo najprv do potravinovej fólie, respektíve použiť dve vrstvy alobalu na lepšiu izoláciu.

Čím nahradiť alobal?

Ak chcete baliť zvyšky potravín zdravšie, využite niektorý z týchto spôsobov:

Rýchle chladenie – po uvarení nechajte jedlo vychladnúť, a potom ho vložte do chladničky. Jedlo by nemalo ostávať v prostredí s izbovou teplotou dlhšie ako dve hodiny.

Uzatvárateľné nádoby – plastové misky na jedlo bránia úniku vlhkosti a kontaktu jedla so vzduchom, čím ho chránia pred množením baktérií.