Putin sa ospravedlnil Merkelovej, o tomto vraj nevedel

Tvrdí, že o Merkelovej fóbii zo psov nevedel a za nepríjemnosť sa jej opätovne ospravedlnil, informovala agentúra Reuters.

Merkelová schôdzku s ruským prezidentom v ruskom prímorskom letovisku Soči pripomenula v memoároch Sloboda: Spomienky 1954 - 2021, ktoré predstavila v utorok večer.

Merkelovej poradcovia požiadali Putinov tím, aby na stretnutie nevodil svoju čiernu labradorku Konni. Vedeli, že sa bojí psov a Putin si zvykol brať svojho psa aj na schôdzky so zahraničnými hosťami. Putin podľa Merkelovej tejto žiadosti vyhovel, no na stretnutí v Moskve jej daroval veľkého plyšového psa a poznamenal, že nehryzie.

O rok neskôr v Soči sa počas spoločnej schôdzky v miestnosti potulovala čierna sučka. Prišla až k Merkelovej, ktorá sedela vedľa Putina pred fotografmi a kamerami.

„Snažila som sa psa ignorovať, hoci sa pohyboval viac-menej hneď vedľa mňa. Putinovu mimiku som si vysvetľovala tak, že sa mu táto situácia páči,“ opísala nepríjemný zážitok v knihe. „Chcel len vidieť, ako človek reaguje v núdzi? Bola to malá demonštrácia sily? Pomyslela som si len: zostaň pokojná, sústreď sa na fotografov, prejde to,“ spomínala.

In a January 2007 meeting with Angela Merkel, Russian President Vladimir Putin brought in his Labrador in front of the German Chancellor, who has a phobia of dogs. pic.twitter.com/bDtUsIqoBg