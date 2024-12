Ako nepokaziť kvalitný olivový olej? Toto s ním nikdy nerobte

Najkvalitnejšie značky olivového oleja spravidla patria k tým najdrahším, no zároveň zaručujú bohatú, sviežu chuť, ktorá sa u lacnejších olejov získava len ťažko. Vysoko kvalitný extra panenský olivový olej okrem toho obsahuje vyššie množstvo polyfenolov, ktoré posilňujú zdravie srdca.

Mnohí z nás však pri kúpe drahšieho olivového oleja opakujú chybu, ktorej by sme sa podľa Severoamerickej asociácie olivového oleja mali zďaleka vyhnúť – odkladáme ho na neskôr.

Asociácia upozorňuje, že pri kvalitnom olivovom oleji neplatí to isté, čo pri víne – že časom dozrieva. Naopak, treba ho spotrebovať čím skôr. „Po otvorení by ste olivový olej mali spotrebovať do 2 – 3 mesiacov,“ radí.

Väčšina olivových olejov vydrží v neotvorenej nádobe po dobu niekoľkých mesiacov za predpokladu, že ich chránite pred svetlom a teplom. Tie kvalitné by sa však mali spotrebovať ideálne do 18 mesiacov od zberu olív.

Zásady skladovania olivového oleja

Foto: Tatjana Baibakova/Shutterstock.com

Pre čo najlepšiu ochranu pred svetlom zvonku je potrebné skladovať olivový olej v tmavej nádobe, najlepšie sklenej. Uistite sa, že olej neprichádza do kontaktu s priamym svetlom, takže ho nenechávajte napríklad na parapete, a rovnako sa treba vyhnúť teplu z radiátora alebo kuchynských spotrebičov.

Ak si chcete zaobstarať čo najkvalitnejší olivový olej, uistite sa, že je označený ako extra panenský. Rovnako sa treba informovať o roku zberu olív, ktorý by mal byť ideálne rovnaký ako ten, v ktorom olej kupujete.

Ak je možnosť, prečítajte si na etikete informáciu o množstve polyfenolov obsiahnutých v oleji. Za najzdravšie sa považuje množstvo prekračujúce 220. Z fľaše by malo byť možné zistiť aj to, či má olej medzinárodne uznávaný certifikát. Ak ho má, je to ďalšie plus k jeho kvalite.