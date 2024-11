Najnebezpečnejšie miesto pre ženy? Analytici odpovedajú: Toto by ste nečakali

Počet vrážd v celosvetovom meradle síce klesá, no čoraz väčšie percento zavraždených tvoria ženy. Taký je verdikt humanitárnej informačnej organizácie ReliefWeb, ktorá spadá pod Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).

ReliefWeb označuje rodovo podmienené vraždy žien aj ako „femicídu“. Podľa organizácie ich počet za posledné dve desaťročia nepretržite stúpal, pričom presnú štatistiku dodnes nemáme, keďže mnohé štáty ju samostatne neevidujú alebo jej nepripisujú dôležitosť.

Podľa OSN bolo na celom svete v roku 2023 úmyselne zavraždených 85 tisíc žien rukou muža. Až v 60 percentách prípadov bol vrah v blízkom vzťahu so ženou. OSN dokonca tvrdí, že celosvetovo každých 10 minút zabije partner alebo blízky rodinný príslušník jednu ženu.

Naproti tomu u mužov dochádza k vražde blízkym človekom alebo partnerkou len v 12 percentách zo všetkých prípadov.

Báť sa treba najmä doma

Foto: Dean Drobot/Shutterstock.com

Štatistika z Európy dokazuje, že 64 percent zavraždených žien tvorili obete, ktoré napadol ich partner, zatiaľ čo v mnohých iných kútoch sveta k vražde dochádza skôr rukou rodinného príslušníka.

Z týchto údajov už možno tušíte, aké miesto je pre ženy najnebezpečnejšie. Podľa OCHA je to domov, kde dochádza k väčšine vrážd.

„Údaje dokazujú, že súkromné a domáce prostredie, v ktorom by sa ženy mali cítiť najbezpečnejšie, je najčastejšie to, kde dochádza k smrteľnému násiliu,“ uviedla v rozhovore pre britský The Guardian zástupkyňa riaditeľky agentúry OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (UN Women) Nyaradzayi Gumbonzvandaová.

Podľa OSN sú vraždy žien v domácom prostredí často podmienené spoločenským postavením a stereotypným vnímaním žien ako slabších a poddaných voči mužom, diskrimináciou žien a dievčat a nerovnosťou a nerovnou dynamikou vo vzťahoch medzi mužmi a ženami.

Riaditeľka UN Women Sima Bahousová v tejto súvislosti vyzýva na lepšie dokumentovanie násilia páchaného na ženách, zlepšenie legislatívy, väčšiu zodpovednosť vlád, nulovú toleranciu voči násiliu a väčšiu finančnú podporu pre organizácie bojujúce za práva žien.