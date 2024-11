Barber varuje pred takýmto zostrihom: Množia sa prípady infekcií

Britský barber Mike Taylor vyzýva vládu, aby lepšie regulovala kaderníctva a barbershopy v krajine. Ako totiž uviedol pre britský portál BBC, čoraz častejšie sa naňho obracajú mladí muži, ktorí trpia kožnými ochoreniami v dôsledku nehygienického zaobchádzania pri strihaní vlasov.

Taylor, ktorý má salón v meste Poole, upozorňuje, že kožné infekcie ako dermatofytóza a folikulitída najčastejšie vznikajú pri strihaní vlasov do štýlu „skin fade“, ktorý je populárny najmä u mládeže.

Účes skin face je charakteristický vyholenými bokmi zadnou dolnou časťou vlasovej pokožky a postupným prechodom do zarasteného temena; Foto: Vikafoto33/Shutterstock.com

Podľa Taylora čistenie a dezinfekcia holiaceho strojčeka zaberá dokopy možno 10 minút, no aj to je pre niektorých barberov priveľa.

O svoju skúsenosť sa s BBC podelil 22-ročný Christian, ktorý sa nakazil infekciou po tom, ako si v barbershope v Bournemouthe nechal zostrihať vlasy do štýlu skin fade. Na problémy s kožou ho upozornila priateľka, ktorá si uňho vzadu na krku všimla poranenú a vystúpenú kožu. Vyrážka Christiana svrbela a dráždila, až sa napokon v lekárni dozvedel, že ide o dermatofytózu.

