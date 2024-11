Z potopenej lode v Egypte vytiahli zatiaľ 4 mŕtve telá

Z výletnej lode, ktorá sa v pondelok prevrátila pri egyptskom pobreží, sa v utorok podarilo zachrániť dvoch Belgičanov a jedného Egypťana.

Úrady vyzdvihli aj štyri telá bližšie neidentifikovaných obetí. Záchranné tímy pátrajú po zvyšných 9 nezvestných osobách, uviedol guvernér provincie Červené more Amr Hanafí. Na lodi sa podľa slovenskej diplomacie nachádzali aj traja Slováci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

