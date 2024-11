Polícia pátra po 16-ročnej Nine

Polícia vyhlásila pátranie po 16-ročnej Nine Kondrátovej zo Starej Ľubovne. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove na sociálnej sieti.

Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, štíhlej postavy, váži približne 55 kíl, má modré oči, dlhé ryšavé vlasy po plecia a okrúhlu tvár. Naposledy mala oblečenú tmavo-zelenú bundu s kapucňou a kožušinou, modré rifle a sivo-zelené topánky.

Foto: minv.sk

Akékoľvek poznatky k nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na OR PZ v Starej Ľubovni na čísle 0961 833 705 alebo na linke 158. Informácie môžu občania poskytnúť aj prostredníctvom správy na facebookovej stránke KR PZ v Prešove . Prípadne môžu občania informovať Pátrací tím Východ na čísle 0908 368 723 alebo na facebooku .

Po Nine Kondrátovej bolo vyhlásené pátranie aj začiatkom tohto mesiaca. 8. novembra nastúpila na rýchlik na stanici v Poprade, no do cieľovej stanice nedorazila. Neskôr sa však našla v poriadku.