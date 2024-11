Krvavý útok: Muž podrezal ženu na ulici

Vo štvrtok predpoludním došlo k šokujúcemu incidentu v Žitavanoch v okrese Zlaté Moravce. 30-ročný muž po hádke napadol 54-ročnú ženu a nožom jej zasiahol krk.

Podľa informácií portálu MY Nitra k útoku došlo neďaleko pohostinstva a potravín, pričom útočník žene spôsobil otvorenú ranu. Portál Pluska vo večerných hodinách informoval, že útočník sa mal neskôr sám prihlásiť na polícii.

Na mieste zasahovali leteckí záchranári, ktorí ženu s vážnymi zraneniami transportovali do nemocnice. „OS ZZS SR vyslalo predpoludním jednu posádku RLP do Žitavian. Záchranári 54-ročnú ženu s otvorenou ranou krku a s polytraumou transportovali vrtuľníkom do Fakultnej nemocnici v Nitre,“ uviedol pre portál zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Richard Bolješik.

Ako neskôr informovala polícia na sociálnej sieti, útočník bol pod vplyvom alkoholu. "Muž bol podrobený dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 0,72 mg/l, čo predstavuje 1,50 promile. Polícia podozrivého muža obmedzila na osobnej slobode. Motív a všetky okolnosti tohto prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uviedla polícia.

Krajský vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu.