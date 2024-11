Severské krajiny sa pripravujú na vojnu, toto rozdávajú ľuďom vo Švédsku

Švédska vláda od pondelka doručuje obyvateľom letáky, ktoré informujú o tom, ako sa zachovať v prípade vypuknutia ozbrojeného konfliktu. Ako informuje portál BBC, kabinet tým reaguje na zhoršenie medzinárodnej bezpečnostnej situácie, a tak inovoval materiály pôvodne vytvorené pred šiestimi rokmi.

K podobnému bezpečnostnému kroku pristúpilo aj susedné Fínsko, ktoré na vládnom webe zverejnilo rady, ako sa pripraviť na „incidenty a krízu“. Dokonca aj Nórski vládni predstavitelia začali ľuďom odporúčať prípravu na život bez vládnej pomoci v prípade extrémneho počasia, vojny a iných hrozieb.

Švédska brožúrka obsahuje informácie o tom, aké kroky podnikne vláda a prezident v prípade ozbrojeného útoku. Fínsko zas stavilo na digitálnu verziu, vďaka ktorej ušetrí náklady potrebné na distribúciu papierových materiálov. Nórsko potvrdilo, že takto rozoslalo už vyše dvoch miliónov výtlačkov, ktoré by mali putovať do každej domácnosti.

Today in Sweden. The government is sending every household a 30-page guide about preparation in case of crisis or war.



It begins with these words: If Sweden is attacked, we will never surrender. Any information suggesting that resistance has been ceased is false. pic.twitter.com/pM0D1g2bq2