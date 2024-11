Zurian: V prípade košického policajta pracujeme s viacerými verziami motívu útoku

Po štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť to povedal šéf Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Branislav Zurian. Priblížil, že k útoku na zaistenú osobu došlo v sanitárnej miestnosti obchodného domu. Prítomný bol aj ďalší policajt, ktorý zatiaľ nebol obvinený. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) zdôraznil, že zodpovednosť za skutok sa vyvodí.

Na výbore podľa ministra zazneli odpovede na všetky potrebné otázky. Ukázali podľa neho, že šlo o individuálne zlyhanie policajta, ktoré označil za neprijateľné. „Išlo o skutok, ktorý sa nikdy nemal stať,“ povedal minister novinárom. Dodal, že zástupcovia Policajného zboru konali správne a za bezchybný označil aj postup ÚIS. Motív útoku sa podľa neho ešte vyšetruje.

Šutaj Eštok sa podľa svojich slov nebojí zodpovednosti, no odmieta, aby sa pre jeden prípad vytváral tlak, že za každého policajta je zodpovedný minister vnútra. Avizuje systémové opatrenia vrátane zavedenia telových kamier pre policajtov či rozšírenia psychotestov aj pre policajtov v útvaroch, v ktorých sú v kontakte s občanmi. „Chýba nám parameter priebežného psychologického vyšetrenia,“ doplnil policajný prezident Ľubomír Solák. Riešením podľa neho je zaviesť celoplošne priebežné psychologické vyšetrenia po napríklad desiatich, 15 rokoch v službe.

Zurian ozrejmil, že obvinený policajt mal po spáchaní skutku niekoľko dní voľno. ÚIS získal informáciu, že po útoku mal prísť do obchodného domu a komunikovať napríklad s pracovníkom SBS. Nepovažuje za chybu, že rozhodnutie o väzobnom stíhaní prišlo až o niekoľko dní po skutku, pretože procesne sa nedal vyhodnotiť skôr, čakalo sa napríklad na kamerové záznamy.

Podľa vyšetrovania ÚIS došlo k násilnej činnosti na osobe v sanitárnej miestnosti obchodného domu po tom, čo ju do nej priviedol pracovník SBS. Osoba mala totiž vziať z regálu fľašu a odpiť z nej. Policajt podľa Zuriana udrel osobu do brucha, keď spadla, začal ju udierať do tváre. Následne osobu vzali na policajné oddelenie.

Pravdivá verzia prípadu sa podľa Zuriana začala vynárať na povrch až po výsledkoch pitvy, ktorá ukázala násilnú smrť osoby. Solák doplnil, že následne sa ukázali nezrovnalosti v policajných záznamoch. Najprv totiž policajti tvrdili, že osoba bola značne pod vplyvom alkoholu, zaspala a preto zavolali záchranku. Záchranári zase dostali informáciu, že osoba mala pri úteku pred policajtmi spadnúť.

Policajt mal počas služby 5. novembra spôsobiť mužovi zaistenému pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým na druhý deň v nemocnici podľahol. V utorok (12. 11.) ho obvinil vyšetrovateľ ÚIS a hrozí mu trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. Policajt bude stíhaný väzobne, voči rozhodnutiu podal sťažnosť.