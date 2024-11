Prezident podpísal zákon o vyšších platoch zdravotníkov

Mzdy lekárov, sestier, záchranárov i všetkých ostatných zdravotníckych pracovníkov porastú vyšším tempom vďaka novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve.

„Vyššie platy zdravotníkov vnímam ako dôležitý stabilizačný moment v slovenskom zdravotníctve, aby lekári, sestry i ostatní zdravotníci ostali pri slovenských pacientoch a podieľali sa na zlepšovaní úrovne nášho zdravotníctva. Preto som po nedávnom rokovaní so zástupcami všetkých zložiek zdravotníctva požiadal vládu, aby napriek svojmu konsolidačnému úsiliu našla dodatočné prostriedky na rýchlejší rast platov zdravotníkov, ako predpokladala konsolidácia. Som rád, že sa táto iniciatíva pretavila do zákona, ktorý som dnes podpísal. Je to dobrý základ na ďalšie rokovania s cieľom stabilizovať slovenské zdravotníctvo a nezaťahovať pacientov do sporov medzi vládou a lekármi,“ uviedol prezident.

Platy sestier a záchranárov vďaka tomuto zákonu porastú o 9,7 percenta ročne, kým konsolidácia počítala len s trojpercentným rastom. Aj lekárom porastú platy rýchlejšie, ako predpokladala konsolidácia, a to o 6,4 percenta namiesto troch.