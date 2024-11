SaS chce zvážiť odvolávanie ministra vnútra pre obvinenie policajta zo zabitia

Chce zvážiť, či nepristúpia k jeho odvolávaniu. Na stredajšej tlačovej konferencii v Košiciach to súvislosti s incidentom spojeným s obvinením policajta zo zabitia zaistenej osoby povedal predseda SaS Branislav Gröhling. Po vyvodení politickej zodpovednosti volá aj exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS).

„Toto je už druhý prípad, ktorý bol takto medializovaný, kde zadržanú osobu v Košiciach týrali a zbili určití policajti. Je to za nás aj obrovské zlyhanie časti Policajného zboru. Je to obrovské zlyhanie ministra Šutaja Eštoka,“ povedal Gröhling.

Kritizoval celý rok jeho pôsobenia vo funkcii šéfa rezortu. Tvrdí, že minister svojím správaním vysiela signál, že šikanovanie, agresívne správanie či zneužívanie moci je v poriadku.

„Budem kontaktovať našich opozičných partnerov, aby sme sa rozprávali o ďalšom pôsobení ministra Šutaja Eštoka v tejto vláde - aby sme zvážili, či nepristúpime aj k jeho odvolávaniu. Možno aj taká výzva smerom k vláde, či je v poriadku to, čo sa udialo za predchádzajúce mesiace. Mali by zvážiť, či by oni nemali odvolať ministra,“ doplnil.

Podľa Kolíkovej nie sú pochybnosti o tom, že došlo k policajnej brutalite. Poukázala na to, že napríklad po tragickom úmrtí Milana Lučanského v decembri 2020 odstúpil zakrátko šéf väzenstva, hoci dodnes nebolo preukázané žiadne cudzie zavinenie a žiadna chyba príslušníkov väzenstva.

Šutaj Eštok vyjadril ľútosť nad udalosťou v Košiciach. Deklaroval, že policajt musí v prípade porušenia zákona niesť rovnaké následky za svoje činy ako každý iný človek a incident v Košiciach nemá nič spoločné s prácou čestného policajta. Zároveň avizoval zvýšenie intenzity preventívnych školení policajtov aj prípravu projektu telových kamier pri zásahoch.

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil košického policajta z obzvlášť závažného zločinu zabitia. Ten mal podľa vyšetrovateľa ÚIS počas služby 5. novembra spôsobiť osobe zaistenej pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici na druhý deň podľahla. Obvinenému hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody.