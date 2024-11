SaS navrhuje sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony

Reklama by mala byť podľa jej návrhu prípustná iba pri propagácii zdravotných výkonov, ktoré sú uvedené v zozname výkonov, sú schválené príslušným orgánom SR či Európskou liekovou agentúrou alebo ich odporúča Slovenská lekárska spoločnosť a zároveň obsahuje iba vedecky overené a vecné správne údaje. Presadiť to chce novelou zákona o reklame. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (SaS).

„V súčasnosti sú podmienky vedenia reklám a inzerovania služieb propagujúcich zdravotné výkony regulované len minimálne. To má za následok, že pacientom sú poskytované, najmä pri zdravotných výkonoch, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, mylné, zavádzajúce, vedecky neoverené a nesprávne informácie o povahe samotného výkonu a jeho pozitívnych účinkoch. Vzhľadom na uvedené je žiadúce zákon o reklame zmeniť a upraviť podmienky reklamy propagujúcej zdravotné výkony,“ odôvodnili predkladatelia.

Novelou chcú zároveň presadiť okrem iného zákaz reklám propagujúcich zdravotné výkony vyvolávajúce dojem zaručenej úspešnosti zdravotného výkonu, narúšajúcej integritu pacienta či obsahujúcich vyobrazenie maloletého dieťaťa. Navrhujú tiež zákaz reklám na zdravotné výkony, ktoré sú v štádiu klinických štúdií alebo biomedicínskeho výskumu s doposiaľ nepreukázanými pozitívnymi výsledkami v praxi.