Šutaj Eštok: Zanalyzujeme, kde sa stal problém pri policajnom zásahu v Košiciach

"Ak došlo k zlyhaniu individuálnej osoby alebo nariadeného, spoľahnite sa na to, že zodpovednosť bude vyriešená," deklaroval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pred rokovaním vlády s tým, že bude nekompromisný.

Tvrdí, že ÚIS konal v prípade bleskovo. „Všetky kontrolné mechanizmy aj na Policajnom zbore (PZ), aj krajskom a okresnom riaditeľstve, ktoré sú nastavené, zafungovali tak, ako mali,“ skonštatoval minister.

Psychotesty pri prijatí do PZ sú podľa Šutaja Eštoka na dostatočnej úrovni a sú prísne nastavené. Označil to za hlavné sito, cez ktoré záujemcovia o prácu policajta prepadajú. „Nemôžeme uberať z náročnosti psychotestov. Sú dostatočným kvalifikačným kritériom na to, aby sa človek do zboru dostal alebo nedostal,“ podotkol. Zamyslieť sa podľa ministra môžu nad náhodnými testami počas pôsobenia policajta.

V tejto súvislosti šéf rezortu priblížil, že urýchlili projekt telových kamier pre policajtov a od 1. decembra by mohlo byť implementované pilotné riešenie. Pravdepodobne bude nasadené na východe SR.

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil košického policajta z obzvlášť závažného zločinu zabitia. Ten mal podľa vyšetrovateľa ÚIS počas služby 5. novembra spôsobiť osobe zaistenej pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici na druhý deň podľahla. Obvinenému hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. Vo štvrtok (14. 11.) by mal o incidente rokovať aj Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.