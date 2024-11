SaS kritizuje upustenie od zámeru transformácie nemocníc na akciovky

„Prečo chce táto vláda odstúpiť od tohto naozaj dobrého nápadu? Vravím, že to nie je všeliek, nevyrieši to všetky problémy slovenského zdravotníctva, je to nevyhnutný prvý krok, ktorý tam treba priniesť,“ uviedol na utorkovej tlačovej konferencii poslanec Národnej rady SR Tomáš Szalay (SaS). Zdôraznil, že štátne nemocnice nemusia v súčasnosti podliehať žiadnym verejným auditom, nemusia vydávať výročné správy a spoločnosť netuší, ako hospodária.

Nemocnice podľa poslanca potrebujú pravidlá, aby z nich neboli „bezodné čierne diery“, kde sa strácajú peniaze. Dodal, že slovenské zdravotníctvo nezaostáva preto, lebo by v ňom nepracovali kvalitní ľudia, ale preto, lebo systém štátnych príspevkových organizácií nepodporuje efektívnosť ani transparentnosť.

Ak by boli nemocnice akciovými spoločnosťami, museli by viesť štandardné účtovníctvo a absolvovať verejný audit. „Keď budeme mať pod kontrolou každé euro, výrazne sa zníži plytvanie v týchto nemocniciach a peniaze sa použijú tam, kde to pacienti potrebujú, peniaze pôjdu za pacientom,“ dodal Szalay.

Vďaka systému akcioviek by sa takisto podľa SaS profesionalizoval manažment v nemocniciach. „Akciová spoločnosť dáva nemocniciam možnosť riadiť sa modernými manažérskymi postupmi, upúšťa sa od politických zásahov,“ dodal.

O návrhu transformácie nemocníc na akciové spoločnosti informovala vládna koalícia v septembri v rámci predstavenia konsolidačného balíka. Návrh odmietalo Lekárske odborové združenie, ktoré sa obávalo, že by tak došlo k privatizácii nemocníc. Odborári trvali na tom, aby vláda jasne deklarovala, že nedôjde k transformácii. Premiér Robert Fico (Smer-SD) aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) koncom októbra vyhlásili, že téma transformácie nemocníc na akciové spoločnosti nie je na stole.

Vedenie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sa podrobnejšie oboznamuje so situáciou v podriadených organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. „Naším cieľom je správne nastavenie fungovania jednotlivých zdravotníckych zariadení a jednotlivých oddelení, ako aj zlepšenie hospodárenia,“ reagovali pre TASR z komunikačného odboru MZ. Zopakovali, že na ministerstve preto zriadili sekciu centrálneho riadenia a koordinácie podriadených organizácií.