Zomrel herec z kultových hororov, mal 69 rokov

Vo veku 69 rokov zomrel hollywoodsky herec Tony Todd, najviac známy účinkovaním v hororovom filme Candyman. Informoval o tom portál BBC s tým, že herec zomrel v stredu (6. novembra) vo svojom dome v Los Angeles.

Todda preslávila rola Candymana v rovnomennom filme. Stvárnil pritom nadprirodzenú postavu s hákom namiesto ruky, ktorá sa dala privolať opakovaným vyslovením mena pred zrkadlom.

Herec sa presadil v hlavnej roli v pôvodnom filme Candyman z roku 1992, no zahral si aj v nadväzných filmoch z rokov 1995 a 1999, a napokon aj 2021.

Za svoju 40-ročnú kariéru Todd účinkoval v stovkách filmov, divadelných predstavení a seriálov, zúčastnil sa aj natáčania známych snímok Transformers a Nezvratný osud.

