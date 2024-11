6 čísel, ktoré musíte ovládať pri nákupe kávy

Ak ste raz načreli do rybníka kvalitných káv a zistili ste, že instantná už jednoducho nie je pre vás, zrejme poznáte ten frustrujúci pocit z toho, že na trhu s bohatými možnosťami si nedokážete vybrať.

Spoznať kvalitnú kávu je náročné pre nejedného kávičkára, no ak je niečo, čo by ste zakaždým mali skontrolovať, je to dátum praženia.

Prečo je dátum praženia dôležitý

Ako vo videu na tiktoku upozorňuje barista známy pod prezývkou @thebrownbarista, dátum praženia kávových zŕn dokáže mnohé prezradiť o ich kvalite.

„Pokiaľ ide o kávu, mám jedno dôležité pravidlo – vždy skontrolujte dátum praženia, či už ide o kávu z obchodu alebo kaviarne. Ak neviete, kedy bola káva pražená, nemáte predstavu o tom, aká je čerstvá, ani či bude dobre chutiť... Ak na obale vidíte len dátum spotreby, znamená to, že nechcú, aby ste vedeli, kedy bola káva pražená.“

Foto: tiktok.com/@thebrownbarista

Ako na svojom webe informuje spoločnosť Abyss Coffee Roasters, dátum praženia obvykle pozostáva z troch, šiestich alebo ôsmich čísel, pričom kávu možno považovať za najchutnejšiu v období 1 až 8 týždňov po pražení, no všetko závisí od typu kávy.

Tmavšie kávové zrná sa zvyknú kaziť rýchlejšie ako ostatné druhy, preto sa oplatí kupovať ich čo najskôr po pražení. Kávy určené na espresso sa zas oplatí nakupovať „prezretejšie“.