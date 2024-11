KDH prichádza s návrhom decentralizácie i zmeny volebného systému

Podľa hnutia by malo ísť do regiónov viac financií i kompetencií, zároveň by sa mal doterajší jeden volebný obvod zmeniť na osem. Obe reformy by mali pomôcť zvýšiť životnú úroveň na Slovensku, keďže krajina v porovnaní so susednými štátmi výrazne zaostáva. Predstavitelia KDH o tom informovali na štvrtkovej tlačovej besede v rámci odbornej konferencie Ako lepšie spravovať Slovensko.

„Potrebujeme prísť s decentralizáciou a posunúť politickú zodpovednosť bližšie k ľuďom do regiónov. Pretože dnešní politici nechcú niesť zodpovednosť a voliči svojich politikov nepoznajú. Preto prichádzame s návrhom na zmenu volebného systému a decentralizáciu,“ povedal podpredseda KDH Viliam Karas.

Hnutie navrhuje zmenu kompetencií a financovania regiónov, a to formou parlamentnej komisie, kde by si za jeden stôl sadli predstavitelia všetkých politických strán a hnutí, samospráv, akademickej obce a think tankov. Zároveň navrhuje zmeniť volebný systém a doterajší jeden volebný obvod nahradiť ôsmimi, teda kopírujúc samosprávne kraje. Znamenalo by to aj lepšie zastúpenie regiónov v Národnej rade SR a zvýšenie váhy voličského hlasu.

Hoci ide podľa hnutia o dve rozdielne a oddelené reformy, vedú k rovnakému cieľu. „Chceme mať lepšie a silnejšie Slovensko. Chceme, aby sme ľuďom v regiónoch dali viac moci a viac peňazí. Čím de facto zvyšujeme ich životnú úroveň. Bude to znamenať, v konečnom dôsledku, aj vyšší rast HDP na Slovensku,“ skonštatoval predseda KDH Milan Majerský.

Hnutie v tejto súvislosti podľa vlastných vyjadrení „dvíha varovný prst“. Pripomína, že ak štát nepríde v tejto oblasti s ráznymi zmenami, životná úroveň na Slovensku sa nezlepší a mladí ľudia budú naďalej odchádzať do zahraničia. Kritizuje, že doterajšie vlády nepriniesli žiadne systémové zmeny.