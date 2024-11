Rutte verí, že s Trumpom bude riešiť hrozbu Severnej Kórey a Ruska

„Stále viac vidíme, že Severná Kórea, Irán, Čína a samozrejme Rusko spolupracujú proti Ukrajine,“ povedal Rutte v Budapešti, kde sa zúčastňuje na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC). „Je to čoraz väčšia hrozba, nielen pre európsku časť NATO, ale aj pre Spojené štáty, pretože Rusko dodáva do Severnej Kórey najnovšie technológie,“ uviedol šéf NATO.

„Teším sa na stretnutie s Donaldom Trumpom, na ktorom budeme diskutovať o tom, ako môžeme spoločne vzdorovať týmto hrozbám,“ dodal.

KĽDR je jedným z najsilnejších podporovateľov ruskej invázie na Ukrajine a Západ dlhodobo obviňuje Pchjongjang z dodávok delostreleckých granátov a rakiet do Moskvy.

Rutte koncom októbra potvrdil, že do Ruska boli vyslaní severokórejskí vojaci a boli nasadení v pohraničnej Kurskej oblasti. Zapojenie KĽDR označil za významnú eskaláciu konfliktu. Na základe spravodajských informácií KĽDR vyslala so Ruska približne 10.000 vojakov, čo naznačuje hlbšie zapojenie do konfliktu.

Západ obviňuje taktiež Irán z toho, že dodáva Rusku rakety a drony. Čína je zas podozrivá z toho, že pomáha Moskve obchádzať sankcie uvalené Západom týkajúce sa technológií na použitie vo vojne proti Ukrajine.