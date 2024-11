Zomrel legendárny hudobník a producent Quincy Jones

„Dnes večer sa so zlomeným srdcom musíme podeliť o správu o smrti nášho otca a brata Quincyho Jonesa. A hoci je to pre našu rodinu neuveriteľná strata, spomíname na skvelý život, ktorý prežil,“ uviedla vo vyhlásení umelcova rodina.

Počas svojej kariéry, ktorá trvala viac ako 70 rokov, bol Jones 80-krát nominovaný na cenu Grammy, pričom 28-krát ju aj získal. Bol producentom jedného z najpredávanejších albumov na svete – Thriller od Michaela Jacksona – a charitatívnej piesne We Are the World.

Produkoval tiež ôsmy film Stevena Spielberga z roku 1985 The Color Purple, ktorý je adaptáciou románu Alice Walkerovej oceneného Pulitzerovou cenou, či sitcom televízie NBC Fresh Prince.

Quincy Delight Jones Jr. sa narodil 14. marca 1933 v Chicagu. Mal dvanásť, keď začal hrať na trúbke, o dva roky neskôr sa prvýkrát stretol s Ray Charlesom. Spolupracoval s viacerými hudobníkmi, medzi nimi Dizzy Gillespie či Lionel Hampton, s ktorým už v devätnástich absolvoval koncertné turné po Európe. Na svojom konte mal štyri desiatky vydaných albumov.

Známa je aj jeho pieseň Soul Bossa Nova z jeho albumu Big Band Bossa Nova (1962), ktorá sa stala oficiálnou skladbou majstrovstiev sveta vo futbale v roku 1998 a zaznela aj vo filme Zbaľ prachy a vypadni (1969) od Woodyho Allena.

Svoje stopy zanechal Quincy Jones v džeze, pope, hip-hope, podieľal sa na desiatkach filmových a televíznych soundtrackov. Úzko spolupracoval s niektorými z najslávnejších amerických spevákov, ako boli Count Basie, Dinah Washingtonová, Frank Sinatra, Aretha Franklinvá či Paul Simon.

Quincy Jones získal množstvo ocenení a vyznamenaní vrátane Kennedyho ceny (2001) a National Medal of Arts, ktorú udeľuje Kongres USA (2010). V roku 2013 bol uvedený do Rokenrolovej siene slávy.

V roku 1975 založil Jones svoju vlastnú nahrávaciu spoločnosť Qwest Productions, ktorá podpísala zmluvu napríklad s britskou skupinou New Order. O tri roky neskôr produkoval soundtrack k filmovému muzikálu The Wiz režiséra Sidneyho Lumeta s Michaelom Jacksonom a Dianou Rossovou v hlavných úlohách.

V septembri 1993 založil spolu s televíznym producentom Davidom Salzmanom hudobný magazín Vibe, ktorých vychádzal 31 rokov.

V roku 1974 sa u Jonesa vyvinula život ohrozujúca mozgová aneuryzma, čo ho viedlo k rozhodnutiu znížiť pracovnú záťaž a tráviť viac času so svojimi priateľmi a rodinou. Absolvoval dve operácie mozgu a po druhej ho lekári varovali, aby už nikdy nehral na trúbke.

Jones bol trikrát ženatý a mal sedem detí s piatimi rôznymi ženami.

Hold Jonesovi vzdali osobnosti z oblasti hudby, filmu i divadla, napísala agentúra AFP. „Bez teba hudba nebude hudbou,“ uviedol hip-hopový priekopník LL Cool J. Podľa scenáristu a herca Jeremyho O. Harrisa bol Jonesov prínos k americkej kultúre „nekonečný“.

„Nikto nemal takú neuveriteľnú kariéru ako Quincy Jones. Hral s tými najlepšími a produkoval to najlepšie,“ napísal Elton John.