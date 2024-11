Video: Túto chybu pri používaní vložiek s krídelkami viac neopakujte!

Hygienické vložky sa obvykle predávajú v dvoch variantoch – s krídelkami a bez nich. Ten prvý pritom sľubuje lepšie zabezpečenie vložky na mieste po tom, ako krídelká prilepíte na spodnú stranu nohavičiek.

O tom, že tento postup lepenia vložky nie je najefektívnejší, hovorí video zverejnené na sociálnej sieti X. Autorka v ňom ukazuje, ako podľa nej správne nalepiť vložku s krídelkami na nohavičky, pričom kľúčový je malý papierik nalepený na krídelkách, ktorý chráni lepiacu vrstvu pred použitím.

Podľa autorky videa by ste papierik na krídelkách nemali odstraňovať – namiesto toho ho môžete priložiť k spodnej strane nohavičiek tak, aby sa naň nalepili krídelká. Netreba ich teda lepiť priamo na látku, vďaka čomu sa vyhnete náročnému odstraňovaniu častí vložky z nohavičiek pri jej výmene.

Oh.. so I’ve done it wrongly all my life ?? oh pic.twitter.com/QC5AJGll7W