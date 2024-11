Toto by ste nemali vyhľadávať na internete, ženu pre tieto slová v Google prešetrovala polícia

Američanka prezradila slová, ktoré by ste nemali zadávať do Googlu, aby vás doma neprekvapila polícia. Michele Catalano a jej manžel z Long Islandu v New Yorku si v roku 2013 hľadali bežné predmety, ktoré ich však neskôr dostali do problémov.

Spisovateľka na voľnej nohe si chcela objednať tlakový hrniec, zatiaľ čo jej manžel si chcel kúpiť nový ruksak. To viedlo k tomu, že si na internete samostatne vyhľadávali predmety, ktoré obaja chceli - čo by za normálnych okolností na polícii nevyvolalo znepokojenie.

Jej manžel však o dva dni neskôr, tesne pred odchodom zo zamestnania, zadal kľúčové slová oboch položiek zo svojho pracovného počítača. Zamestnanci IT oddelenia vyhľadávania označili ako podozrivé, čo jeho bývalý zamestnávateľ nahlásil miestnemu policajnému oddeleniu okresu Suffolk.

Vyhľadávanie bolo podozrivé z dôvodu teroristického útoku

Zamestnanci na to upozornili vzhľadom na konanie osôb údajne zodpovedných za bombové útoky na Bostonskom maratóne v tom istom roku. Pri incidente, ktorý sa odohral počas každoročného Bostonského maratónu 15. apríla 2013, dve osoby umiestnili dve bomby v tlakových hrncoch, ktoré vybuchli v blízkosti cieľovej čiary pretekov. Pri útoku zahynuli traja ľudia a stovky utrpeli zranenia vrátane 17 ľudí, ktorí prišli o končatiny.

Foto: Adilson Sochodolak/Shutterstock.com

Rodinu kvôli tomu navštívila FBI, ktorá prešetrila, či nepredstavuje teroristickú hrozbu. Ak teda nechcete, aby sa polícia objavila pri vašich dverách, nevyhľadávajte štyri slová - „tlakový hrniec s bombou“ spolu so slovom „batoh“. Michele na svojom blogu uviedla, že jej manžel „videl pred naším domom tri čierne terénne autá; dve stáli na obrubníku pred domom a jedno zastavilo za manželovým džípom na príjazdovej ceste, akoby mu chcelo zabrániť v odchode“.

Michele uviedla, že pociťovala veľkú úzkosť z toho, že stratili súkromie. “Keď sa snažíte naučiť variť šošovicu, môžete sa dostať na zoznam sledovaných osôb. Viem len, že ak si v blízkej budúcnosti kúpim tlakový hrniec, neurobím to online. Mám strach,” dodala.