Polícia zachytila falošné bankovky, na tieto znaky si dávajte pozor

Orgány činné v trestnom konaní z 18 krajín zadržali falošné peniaze v hodnote viac ako 14 miliónov eur v rámci operácie DECOY, ktorú koordinoval Europolom pod vedením Španielska, Portugalska a Rakúska.

Bolo zadržaných 174 balíkov obsahujúcich falošné peniaze, čo viedlo k 144 novým policajným vyšetrovaniam zodpovedných zločineckých sietí, uviedol Europol vo svojom vyhlásení. Operácia sa zamerala na distribúciu falošných bankoviek a mincí prostredníctvom poštových služieb v celej Európe.

Najčastejšie išlo o 50 a 20-eurové bankovky

Celkovo bolo zadržaných 148 130 falošných zásielok s obsahom 134 949 eurových bankoviek a mincí, 9 186 britských libier a 3 595 amerických dolárov. Dve najčastejšie zadržané nominálne hodnoty boli bankovky v hodnote 50 eur a 20 eur.

Prevažnú väčšinu zadržaných kusov tvorili bankovky s pozmeneným dizajnom, často označované ako „filmové peniaze“. Tieto napodobeniny majú podobný tvar a farbu ako skutočné bankovky, ale obsahujú malé upozornenie, že ide o falzifikáty. Tieto upozornenia sa však často prehliadajú, čo umožňuje zločincom vydávať ich za pravé peniaze.

Falošné peniaze sa používajú pri natáčaní filmov

Na takýchto bankovkách je obvykle napísané “movie money” a sú často používané pri nakrúcaní filmov či seriálov. Namiesto znaku euro je tu napísané “prop”.

Počet kusov zachytených v rámci operácie je významný vzhľadom na to, že podľa údajov Európskej centrálnej banky (ECB) bolo za celý rok 2023 stiahnutých z obehu približne 467 000 falošných eurobankoviek, čo predstavuje takmer 25 % nárast oproti predchádzajúcemu roku, ale stále ide o jednu z najnižších úrovní v pomere k celkovému počtu bankoviek v obehu.

Foto: europol.europa.eu

Nikdy si nekupujte napodobeniny bankoviek

Na internete je možné kúpiť rôzne falošné bankovky, no tie vás môžu rovnako dostať do problémov so zákonom. Už samotné zadováženie takýchto peňazí môže byť považované za trestný čin. Zálež na tom, či je bankovka zameniteľná s reálnou bankovkou, čo sa skúma individuálne pri každom kuse.