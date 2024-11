Cintorín, na ktorý sa zabudlo: Za jeho bránou ležia desiatky známych osobností

Mestský cintorín v Ružomberku sa stal miestom posledného odpočinku asi 200 osobností verejného života, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju vzdelanosti, kultúry, vedy či priemyslu na Slovensku. Zdôrazňuje to spisovateľ Radislav Kendera, ktorý je zároveň autorom knihy Ružomberok – hlavný mestský cintorín.

Kendera v rozhovore pre denník SME ešte v roku 2023 uviedol, že kvôli vysokému počtu známych mien na náhrobkoch podporuje iniciatívu na vyhlásenie ružomberského cintorína za národnú kultúrnu pamiatku.

Mená známych osobností

K najznámejším osobnostiam, ktoré odpočívajú na ružomberskom cintoríne, patria napríklad Ľudovít Fulla a Dušan Makovický, pripomenul Kendera.

Fulla bol slovenský maliar známy aj v zahraničí, dnes sa považuje za zakladateľa moderného maliarstva a grafiky na Slovensku. Na cintoríne možno nájsť jeho hrobku stavanú do pôdorysu egyptskej pohrebnej mastaby. Zaujímavosťou je, že v nej kedysi hľadali telo Andreja Hlinku.

Dušan Makovický takisto leží v rodinnej hrobke, spolu s ním aj desiatky členov rodu Makovických. Dušan bol známy predovšetkým ako osobný lekár ruského spisovateľa Leva Tolstého.

K známym umelcom pochovaným na ružomberskom cintoríne patrí aj nositeľ viacerých vyznamenaní Róbert Dúbravec alebo spisovateľ Benjamín Tinák. Ten sa vo svojich prozaických dielach venoval tematike koncentračných táborov, chudoby alebo vykorisťovania.

Na cintoríne je tiež uložené telo podpisovateľa Pittsburskej dohody Jána Jančeka a matky známeho hollywoodskeho herca Petra Lorreho. V židovskej časti cintorína možno nájsť aj hrob Ferdinanda Starka, niekdajšej pravej ruky fyzika Alberta Einsteina.

Nedocenený cintorín

Kendera v rozhovore pre SME pripomína, že cintorín v blízkosti Kalvárie v Ružomberku zriadili v roku 1913, predtým sa nachádzal v miestach terajšej budovy súdu.

„Tento cintorín patrí medzi najstaršie a je nedocenený. Robím všetko pre to, aby si to všimli kompetentní a bojujem za to, aby bol národným cintorínom,“ dodal Kendera.