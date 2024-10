Video: Autopilot Tesly zlyhal, toto si na ceste nevšimol

Vozidlá značky Tesla sa chvália vysokou spoľahlivosťou a autonómiou na cestách, no oproti iným značkám ich sprevádza čoraz viac nehôd zapríčinených práve ich nedôslednosťou. K jednej z nich došlo na diaľnici v Spojených štátoch, o čom na sociálnych sieťach informoval priamo vodič vozidla.

Vodič, známy len ako Paul S., neuviedol presnú lokalitu nehody ani model auta, ktoré šoféroval. Na sociálnej sieti X však zverejnil video zachytávajúce zrážku s jeleňom počas toho, ako bol vo vozidle aktivovaný systém „Full Self-Driving“ (FSD), teda plne autonómne riadenie.

Tesla vrazila priamo do jeleňa bez toho, aby spomalila, tvrdí vodič. Vozidlo dokonca ani nespomalilo, čo je podľa Paula prekvapujúce, keďže v iných prípadoch to zvykne robiť aj pri menších náznakoch prekážok na cestách.

