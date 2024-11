5 vecí, ktoré by si odborníčka na technológie nikdy nekúpila

Lisa Barberová pôsobí ako šéfredaktorka populárno-náučného magazínu Which, v ktorom spracovala článok o tom, ktorým technológiám a technologickým pomôckam by sa ako bežný spotrebiteľ radšej vyhla. Vychádzala pritom z prieskumu portálu Which, ktorý si zakladá na „nezávislom výskume“.

1. Antivírusový program

Foto: thodonal88/Shutterstock.com

Barberová rozhodne podporuje používanie antivírusových systémov v počítačoch, tabletoch a mobiloch, no podľa nej si za kvalitnú ochranu netreba platiť.

„Antivírus, ktorý sa v našom testovaní drží na najvyšších priečkach, je celkom zadarmo a poskytuje takú úroveň ochrany pred malvérom, akú by sme očakávali od plateného softvéru. Má pritom len minimum reklám, čo pri softvéroch, ktoré sú zadarmo, býva problematické.“

2. Televízor s rozlíšením 8K

Barberová pripomína, že v súčasnosti sa produkuje len málo filmov a iných vizuálnych diel, ktoré by vychádzali v tomto rozlíšení. V 8K si zatiaľ nepozriete žiadne streamy ani online kanály, načo teda platiť za nadštandard, ak ho naplno nevyužijete?

Ak si chcete užiť kvalitný výhľad z pohovky v obývačke, podľa redaktorky sa oplatí investovať skôr do modelov 4K s OLED displejom.

3. Najnovší iPad alebo MacBook

Foto: serhatctk/Shutterstock.com

Činnosti, na ktoré ich bežne využívate, nevyžadujú najnovší model týchto výrobkov od Apple. Stačí počkať rok, a ich cena bude prijateľnejšia pre väčšinu kupujúcich, pričom na funkcionalite vôbec nestratia. Podľa Barberovej sa najnovšie modely iPadov a MacBookov hodia najviac pre profesionálov, ostatní spotrebitelia o veľa neprídu ani pri tých starších.

4. Photoshop

Opäť produkt, ktorý je vhodný najmä pre profesionálnych fotografov a dizajnérov. Photoshop ponúka niekoľko balíčkov s mesačnou splátkou, ktoré môžu výrazne zaťažiť rozpočet tých, ktorí ho používajú len občas.

Podľa redaktorky je možné nájsť na webe niekoľko lacnejších alebo dokonca voľne dostupných softvérov na úpravu obrázkov a fotografií, ktoré síce poskytujú iné používateľské rozhranie ako Photoshop, no ak si naň zvyknete, je možné, že zistíte, že na vaše potreby celkom postačuje.

5. Neznačková elektronika, zdravotné pomôcky alebo produkty pre deti z online obchodov

Online trhoviská a sociálne siete sa snažia brániť predaju nebezpečných výrobkov, no ani ich snaha mu nedokáže stopercentne zabrániť. K výrobkom a zariadeniam, ktoré môžu ohroziť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa, patria najmä tie bez označenia a príslušných bezpečnostných prvkov.

Testovanie portálu Which podľa Barberovej dokazuje, že neznačkové výrobky ako spacie vaky pre bábätká, výrobky na bielenie zubov alebo elektrické ohrievače nespĺňajú normy bezpečného používania elektroniky.