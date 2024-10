Budú z nemocníc akciové spoločnosti? Premiér reagoval

„Tu boli len nejaké úvahy, že ak je nejaká organizácia v podobe obchodnej spoločnosti, musí spĺňať nejaké kritériá. Ak máte obchodnú spoločnosť, máte príjmy, výdavky, dozornú radu, predstavenstvo. Ale ak prevláda strach, že by to mala byť nejaká predpríprava na privatizáciu nemocníc, čo my pochopiteľne odmietame, tak radšej túto tému nikto ani neotvára. Táto téma nie je na stole, hovorím to úplne jasne,“ povedal premiér.

Vyše 2700 lekárov z nemocníc po celom Slovensku v utorok (29. 10.) začalo podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári sú ochotní ďalej rokovať a výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s Lekárskym odborovým združením podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadajú, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Minister zdravotníctva Šaško potvrdil otvorenosť rokovať ďalej. Verí, že otázka rastu platov lekárov nebude prekážkou pri hľadaní dohody.