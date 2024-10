Taraba nepodporil projekt na ochranu stepných vtákov, podľa neho Slovensko nemá stepi

Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko upozornila, že ide o politický krok, na ktorý doplatia najohrozenejšie vtáčie druhy, farmári aj vidiecka krajina. Stepi sú podľa organizácie súčasťou slovenskej prírody.

„Posledná kvapka medzi mnou a mimovládkami bola, že som im nepodpísal posledný balík ich projektov. Jeden bol o tom, ako analyzovať stepné vtáky na Slovensku, ktoré žiadne stepi nemá,“ uviedol Taraba.

Projekt mal podľa SOS/BirdLife Slovensko vytvoriť možnosti pre podporu pasienkarstva a obnovu stepných biotopov, ktoré na Slovensku sú, no veľká časť z nich bola premenená na kultúrnu step - obhospodarovanú poľnohospodársku krajinu. Tie, ktoré sa zachovali, predstavujú pre prežívanie stepných druhov posledné útočiská. Tvrdí, že zastavením podpory príde SR o milión eur, ktorý mohol z daní a odvodov z tohto projektu poputovať do štátnej pokladnice.

Väčšina výdavkov projektu by podľa ochranárov šla priamo do regiónov, na podporu poľnohospodárov, živnostníkov, služieb, miestnych obyvateľov. „V nezanedbateľnej miere by veľká časť výdavkov podporila štát ako taký, keďže väčšinu prostriedkov prispieva Európska komisia (EK) a len menšou časťou mal prispieť štát,“ uviedla organizácia s tým, že táto časť je pre realizáciu projektu natoľko významná, že bez nej je projekt ohrozený.

Bez vhodného manažmentu a obnovy stepných biotopov môžu podľa ornitológov niektoré druhy úplne vyhynúť. „V stepných biotopoch u nás vyhynulo alebo sa dostalo na pokraj vyhynutia za posledné desaťročia viac druhov ako v lesoch. Ide napríklad o druhy ako drop malý, ležiak úhorový, či strakoš červenohlavý. Na pokraji vyhynutia lavíruje sokol kobcovitý, krakľa belasá, strakoš kolesár a ďalšie,“ priblížil ochranársky manažér SOS/BirdLife Slovensko Jozef Ridzoň.

Odborníci poukázali na to, že stepi sú prirodzenou súčasťou slovenskej prírody. Ide napríklad o chránené územie Národná prírodná rezervácia Čenkovská lesostep. Kultúrna step tvorí takmer 60 percent rozlohy Slovenska a pokrývajú väčšinu pôvodných prirodzených stepných biotopov. „Stepi, o ktorých existencii minister Taraba pochybuje, tak zaberajú takmer 2,4 milióna hektárov rozlohy Slovenska,“ povedal riaditeľ SOS/BirdLife Slovensko Matej Repel. Domnieva sa, že ďalšie zhoršenie stavu neunikne pozornosti ani EK, ktorej envirorezort pravidelne reportuje stav ochrany druhov európskeho významu.