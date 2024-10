M. Turner: 75-ročná Slovenská filharmónia je plná nádherných farieb a emócií

Dnes (27. októbra) uplynie 75 rokov od prvého koncertu Slovenskej filharmónie.

„Chrám umenia“, tak nazval Slovenskú filharmóniu 2. septembra 1949 v prvom príhovore k filharmonikom jeden z jej zakladateľov, popredný český dirigent Václav Talich, ktorý čelil v povojnovej Prahe hlbokej nepriazni a nemohol dirigovať české orchestre. S touto charakteristikou súhlasí aj súčasný generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Turner, ktorý pre TASR povedal: „Myslím si, že to bolo vyjadrené presne, pretože on ako človek s obrovským európskym kreditom vlastne spôsobil, že hneď od začiatku mala Slovenská filharmónia výbornú pozíciu, výborné meno a to nielen doma, ale aj v zahraničí.“

Počiatky vzniku tejto vrcholnej kultúrnej inštitúcie treba hľadať v roku 1946, keď hudobní skladatelia Eugen Suchoň a Alexander Moyzes iniciovali prvý zákon o Slovenskej filharmónii, ktorý potom v roku 1948 schválila Slovenská národná rada (SNR).

„Mám česť oznámiť Vám, že dnešného dňa je náš kultúrny život obohatený o Slovenskú filharmóniu,“ tieto slová zazneli 27. októbra 1949 na úvod prvého koncertu Slovenskej filharmónie z úst Ladislava Novomeského, vtedajšieho povereníka školstva, vied a umení. Prvý koncert orchestra SF odznel v historickej budove Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave pod taktovkou dirigenta Ľudovíta Rajtera. Program bol zostavený z dvoch symfonických diel - zo suity pre veľký orchester Dolu Váhom Alexandra Moyzesa a Symfónie č. 8 G dur Antonína Dvořáka.

Pri zrode Slovenskej filharmónie stál aj Ľudovít Rajter, ktorý s týmto popredným hudobným telesom absolvoval okolo tisícky koncertov. „Ľudovít Rajter bol pre mňa ukážkou noblesy, fantastického správania, vynikajúcich vedomostí z oblasti hudby, ale aj života. Na ňom bola jednoducho vidieť tá škola, ktorú absolvoval svojho času v Salzburgu, vo Viedni, v Budapešti - taký ten závan ešte tej, naozaj v dobrom slova zmysle, monarchie. Ľudovít Rajter taktiež, ako aj Václav Talich, dirigoval vtedy v celej Európe, bol osobnosťou, ktorú každý poznal. Bol napríklad spolužiak Herberta von Karajana, čo tiež nevie každý, no a toto všetko sa odrážalo v jeho fantastickom správaní,“ zaspomínal si na nestora slovenského dirigentského umenia Marián Turner.

Filharmónia je od svojho vzniku v roku 1949 erbovou umeleckou inštitúciou s celoslovenským i medzinárodným dosahom. Za hranicami účinkovali slovenskí filharmonici prvý raz v roku 1957 v rakúskom Linzi, v roku 1980 absolvovali prvé koncertné turné v Japonsku a do Spojených štátov zavítali prvýkrát v roku 1994. Súčasťou Slovenskej filharmónie sú tri hlavné organizačné zložky: veľký symfonický orchester, Slovenský filharmonický zbor a Slovenský komorný orchester.

Marián Turner je na čele Slovenskej filharmónie od začiatku roku 2022. Predtým v nej pôsobil v rokoch 1991 - 1992 ako prvý flautista. „Keď som v januári pred dva a pol rokmi prišiel v pozícii generálneho riaditeľa, ktorý nastupoval po profesorovi Mariánovi Lapšanskom, cítil som obrovskú bázeň. Hovoril som si, že to je symbol niečoho mimoriadneho. Tu celé generácie ľudí odovzdali svoje umenie, svoj talent, svoju prácu pre to, aby existovala táto nádherná inštitúcia, ktorá reprezentuje našu krajinu na tej najvyššej úrovni. A tak som si hovoril, že je to aj zodpovednosť, ktorú mám, aby som nepokazil toto dedičstvo otcov, ktoré nám bolo odovzdané. Pre mňa je to veľká výzva, veľká česť, ale aj veľká radosť,“ uviedol generálny riaditeľ SF.

Do budúcnosti želá terajší riaditeľ Slovenskej filharmónii naďalej vynikajúce programy, špičkových profesionálnych hudobníkov, ale najmä skvelé publikum. „Okrem toho umeleckého rozmeru, ktorý je naozaj plný nádherných farieb a plný emócií, dostane každý divák u nás v Redute aj sociálny rozmer - veľmi silný sociálny aspekt, pretože sa tu stretne naozaj so skvelými ľuďmi podobného alebo aj rozdielneho myslenia, ktorých ale dokáže spojiť nádherné prostredie a nádherná hudba,“ zdôraznil Marián Turner.

