NSS znížil sudkyni Barbare Plaskurovej funkčný plat o 70 % pre disciplinárne previnenia

Rozhodol tak z dôvodu, že sudkyňa spôsobila prieťahy v súdnych konaniach, narušila vážnosť a dôstojnosť vedenia pojednávaní, správala sa k vyšším súdnym úradníkom dehonestujúco a ukladala im neprimerané množstvo pracovných úloh a povinností s vysokou urgenciou, ktoré nebolo možné v zadaných termínoch splniť. TASR o tom informoval Michal Milla z generálneho sekretariátu Kancelárie NSS SR.

„Disciplinárny senát uznal sudkyňu za vinnú zo spáchania disciplinárneho previnenia, keď v piatich prípadoch nedodržala zákonné lehoty na vyhotovenie a odoslanie rozsudkov, čím porušila povinnosti sudcu vykonávať svoje povinnosti svedomito, v pridelených veciach konať plynulo a bez zbytočných prieťahov,“ uviedol Milla.

Sudkyňa takisto porušila povinnosti sudcu zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu, a dodržiavať zásady sudcovskej etiky. Počas pojednávaní za prítomnosti účastníkov konaní mimo rámca prerokovávaných vecí informovala o svojich zdravotných ťažkostiach, dopytovala sa na bezpečnostné informácie o prihlasovaní sa do registra, telefonovala so svojím rodinným príslušníkom, informovala asistentku o svojom telefonáte na ministerstvo vnútra vo veci týkajúcej sa organizácie súdu, odmietla otvoriť nariadené pojednávanie, ktoré začala až na základe dôrazného pokynu podpredsedníčky súdu, a nebola oboznámená so súdnym spisom na svojom pojednávaní.

„Sudca je v podstate strážca dôstojnosti súdneho konania. Pokiaľ sudca môže udeliť poriadkovú pokutu za neprístojné správanie na pojednávaní, o to viac sa od sudcu očakáva, že to nebude robiť a bude príkladom, ako sa má v súdnej sieni správať,“ deklaroval predseda senátu Michal Matulník.

Disciplinárny senát v rozhodnutí ďalej uviedol, že Barbara Plaskurová spáchala závažné disciplinárne previnenie, keď vytvárala sústavný tlak a časový stres na vyšších súdnych úradníkov tým, že im ukladala neprimerané množstvo pracovných úloh a povinností, ktoré označovala za urgentné, a opakovane ich telefonicky kontaktovala v čase ich neprítomnosti na pracovisku.

Okrem toho sudkyňa závažným spôsobom narušila vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu a porušila zásady sudcovskej etiky tým, že do spisu založila podanie týkajúce sa vyššieho súdneho úradníka, v ktorom namietala jeho odbornosť a skúsenosť, pričom s touto skutočnosťou účastníci konania nemali nič spoločné. „K vyššiemu súdnemu úradníkovi sa správala urážajúco a povýšenecky. Na vypracovanie rozsudkov vyššiemu správnemu úradníkovi stanovovala krátke časové lehoty, ktoré vzhľadom na rozsah spisov nebolo objektívne možné splniť,“ doplnil Milla.

Proti rozhodnutiu je prípustný opravný prostriedok zo strany navrhovateľa.