3 rastliny, ktoré vám ľahko zničia záhradu

Mnohokrát vo svojej záhrade privítame nové druhy rastlín a pritom netušíme, aké to môže mať dôsledky na už existujúcu flóru. Problematické sú najmä invázne druhy, ktoré rýchlo rastú a môžu vytláčať pôvodné rastliny. V snahe bojovať o zdroje živín môžu zničiť miestne ekosystémy a ovplyvniť dokonca aj voľne žijúce živočíchy. Tu je niekoľko druhov rastlín, na ktoré si treba dávať pozor.

Boľševník obrovský

Foto: James Hime/Shutterstock.com

Boľševník obrovský púta pozornosť svojím gigantickým vzrastom od dvoch do štyroch metrov, ako aj obrovskými, ostro vykrajovanými listami a mohutnými bielymi súkvetiami. Ak máte v záhrade boľševník, je dôležité sa ho čo najskôr zbaviť, pretože jeho šťava je toxická a môže popáliť ľudskú pokožku, pričom účinky môžu trvať niekoľko mesiacov. Ak máte v záhrade boľševník obrovský, je lepšie vyhľadať pomoc odborníka pri jeho odstraňovaní, ako to robiť svojpomocne, vzhľadom na to, aká je rastlina jedovatá.

Pohánkovec japonský

Foto: Jay Ondreicka/Shutterstock.com

Pohánkovec japonský alebo krídlatka japonská dokáže rásť v drsnom prostredí, čo znamená, že ak sa nezachytí dostatočne skoro, môže výrazne poškodiť steny, ploty a strechy. Ľahko sa šíri vetrom a stačí málo, aby rýchlo vznikli nové rastliny. Je to rýchlo rastúca burina s vysokými a hrubými stonkami podobnými bambusu. Vytváraj listy v tvare lopaty, ktoré môžu narásť až do dĺžky 14 cm. Táto invázna rastlina má rozsiahly a silný koreňový systém, vďaka ktorému sa šíri, pretože nevytvára semená. Najlepší spôsob, ako sa zbaviť pohánkovca, je vykopať ho pri koreňoch a uistiť sa, že bol zlikvidovaný každý jeho kúsok, pretože inak začne znova rásť.

Rododendron póntsky

Foto: Andy Sutherland/Shutterstock.com

Rododendron vyzerá krásne vďaka svojim farebným kvetom a veľkým tmavozeleným listom, ale je veľkou hrozbou pre miestne rastliny a zvieratá. Táto rastlina je známa svojimi hustými listami, ktoré sa dostávajú k pôde a môžu blokovať svetlo, čo zabíja všetky ostatné rastliny v okolí.

Listy a nektár rododendronu sú tiež veľmi jedovaté pre živočíchy, a ak ich necháte v záhrade, ublížia čmeliakom, vtákom, motýľom a dokonca aj domácim zvieratám. Nádherné fialové kvety síce vyzerajú esteticky, ale majú nepriaznivý vplyv na voľne žijúce zvieratá. Zistilo sa, že počet dážďoviek, vtákov a rastlín bol v oblasti výskytu rododendronu nižší. Zbaviť sa ho nie je ľahké vzhľadom na to, ako rýchlo rastie, preto je najlepšie vstreknúť do stoniek herbicíd a potom vyhľadať odbornú pomoc na jeho úplné zničenie.