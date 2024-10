KĽDR obvinila generálneho tajomníka OSN Guterresa z dvojakého metra

Dôvodom bola podľa Severnej Kórey výzva na zdržanlivosť, ktorú krajine adresoval po zničení ciest spájajúcich oba kórejské štáty, kým údajný prienik juhokórejských dronov na územie KĽDR prešiel mlčaním, vyhlásil zástupca ministra zahraničných vecí pre medzinárodné organizácie Kim Son-gjong. TASR informuje na základe správy agentúry Jonhap.

Vyhlásenie zástupcu KĽDR bolo reakciou na výzvu šéfa OSN na uvoľňovanie napätia a návrat k dialógu po tom, ako Severná Kórea v utorok odpálila medzikórejské cesty a železnice na svojej strane prísne stráženej hranice s Južnou Kóreou.

„Vyjadrujem hlbokú nechuť a kategoricky odmietam poznámky o zasahovaní do vnútorných záležitostí (KĽDR)“, vyhlásil Kim pre štátnu tlačovú agentúru KCNA. Dodal, že deštrukcia ciest a železníc spadá „do poslednej bodky pod suverénne právo Severnej Kórey“ a generálny tajomník by doň nemal zasahovať. Guterresa vyzval na odsúdenie „svojvoľného zásahu“ do suverenity Severnej Kórey a zopakoval, že Južná Kórea vyslala do vzdušného priestoru KĽDR drony.

Podľa Kima by mohol predpojatý výrok šéfa OSN dať zelenú pokusom USA a Južnej Kórey o rozpútanie vojny so Severnou Kóreou a varoval ho, že môže niesť zodpovednosť za eskaláciu napätia na Kórejskom polostrove.

Pchjongjang obviňuje Soul z toho, že tento mesiac vyslal na sever drony s letákmi namierenými proti severokórejskému režimu. Južná Kórea nepotvrdila ani nevyvrátila obvinenia, že za tým stojí jej armáda.