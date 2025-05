Po boji s ťažkou chorobou zomrel hollywoodsky herec

Vo veku 45 rokov zomrel v utorok hollywoodsky herec Samuel French. Informáciu na Instagrame potvrdil producent a režisér Paul Sinacore.

„Samuel bol môj drahý priateľ a neuveriteľný herec,“ napísal Sinacore v príspevku. „Spoločne sme sa vydali na jedinečnú cestu, na ktorej sme obetovali všetko pre spoločný cieľ... Samuel bol zapálený pre herectvo a horel v každej snímke – bez filtrov, bez strachu a s elánom,“ dodal.

Preslávila ho rola v Scorseseho filme

French sa narodil 26. januára 1980, väčšinu života prežil v Texase. Magazín Variety pripomína, že si zahral v seriáloch ako Texas Rising alebo Fear the Walking Dead. Najviac ho však preslávila rola vo filme legendárneho režiséra Martina Scorseseho Vrahovia mesiaca kvetov.

Vo Vrahoch mesiaca kvetov French stvárnil bývalého kovboja Robinsona, ktorý sa spolu s FBI podieľal na vyšetrovaní prípadu viacnásobnej vraždy. Pamätná je najmä jeho scéna s Robertom de Nirom, pripomína magazín The Hollywood Reporter. Za tú ho pochválil aj Sinacore: „Nik by Robinsona nezahral tak dobre ako si to dokázal ty,“ uviedol.

Podľa The Hollywood Reporter French strávil posledné dni v nemocnici, kde sa liečil na rakovinu. Diváci si ho budú môcť naposledy pozrieť v historickej dráme Towpath.