4 izbové rastliny, ktoré zbožňujú zimu a v tieni sa im darí

Túžite po oživení domácnosti, no spochybňujete svoju trpezlivosť a vytrvalosť so zalievaním izbových kvetov a starostlivosťou o ne? Magazín Express našťastie našiel riešenie pre všetkých menej náročných pestovateľov. V spolupráci so spoločnosťou Stelrard našiel hneď 4 druhy izbových rastlín, ktoré prežijú aj tie najnáročnejšie podmienky, vrátane zimy a tieňa.

Stromček šťastia

Foto: topimages/Shutterstock.com

V kvetinárstve ho nájdete pod označením pachira vodná. O stromčeku, ktorý rastie do výšky a pozostáva z viacerých kmienkov, sa hovorí, že svojim majiteľom nosí šťastie. Starostlivosť oň vôbec nie je komplikovaná – stačí ho raz za týždeň poliať a umiestniť do polotieňa.

Stromček potrebuje dostatok priestoru na rast. Presádzať ho treba vždy na jar.

Lopatkovec

Foto: New Africa/Shutterstock.com

Lopatkovec ozvláštni domácnosť vďaka bielym kvetom, pričom na rozdiel od iných kvitnúcich rastlín dobre znáša aj chlad a tieň. Lopatkovec kvitne najmä na jar, no pri vhodnej starostlivosti mu kvety vydržia aj neskôr do leta. Jediné, na čo pri ňom treba dávať pozor, je kvalita vody – táto rastlina je totiž citlivá na vodu z vodovodu.

Zelenec

Foto: Krisnita Ratna Wulan/Shutterstock.com

Ak naň na dlhší čas zabudnete, nič sa mu nestane. Zelenec je jednou z najobľúbenejších rastlín do domácnosti aj preto, že prežije aj v tých najťažších podmienkach. Treba pred ním však chrániť domáce zvieratá – u mačiek môže po požití vyvolať halucinácie alebo závislosť.

Zelenec stačí raz za čas poliať a medzi každou zálievkou počkať, kým celkom vyschne zemina.

Potosovec

Foto: Bhupinder Bagga/Shutterstock.com

Vďaka veľkým sýtozeleným listom je potos obľúbeným doplnkom do domácnosti. Je navyše celkom prispôsobivý, takže sa mu darí aj v tieni a suchu. Pri zalievaní platí to, čo pri zelenci – stačí poliať raz za čas a počkať, kým zemina medzi zálievkami vyschne.