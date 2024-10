Brekelmans: NATO sa musí dohodnúť, za akých podmienok prizve Ukrajinu

Uviedol to v piatok holandský minister obrany Ruben Brekelmans v reakcii na tzv. víťazný plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Zelenskyj tento týždeň prvýkrát verejne predstavil svoj dlho ohlasovaný „plán víťazstva“, a to najprv v stredu v ukrajinskom parlamente a následne vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady v Bruseli.

Plán celkovo počíta s piatimi bodmi a tromi tajnými dodatkami. Okrem bezodkladnej pozvánky na vstup do NATO k nim patrí posilnenie ukrajinských vojenských a obranných kapacít, pokračovanie vojenskej operácie v ruskej Kurskej oblasti a nasadenie „komplexného balíka nejadrových strategických odstrašujúcich prostriedkov“ na Ukrajine. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi má dať jasne najavo, že jeho invázia na Ukrajinu sa skončí geopolitickou porážkou.

Lídri Aliancie sa dosiaľ vyhýbali priamej reakcii na Zelenského apel na bezodkladné pozvanie Ukrajiny do NATO. Aliancia vyhlásila, že Ukrajina sa jedného dňa členom stane. Zároveň však podotkla, že Kyjev nemôže do nej vstúpiť, kým je vo vojne, keďže takýto krok by mohol viesť k priamemu konfliktu medzi NATO a Ruskom.

Holandský minister obrany Brekelmans teraz uviedol, že v Aliancii existujú na túto otázku „veľmi rozdielne názory“. Na dosiahnutie konsenzu by sa podľa neho členské krajiny museli najskôr dohodnúť na jasných kritériách, ktoré by Ukrajina musela splniť, aby dostala pozvánku, ako aj na ďalších podmienkach potrebných na to, aby sa neskôr stala členom.

Brekelmans novinárom po dvojdňovom zasadnutí ministrov obrany NATO v Bruseli povedal, že 32 krajín Aliancie zrejme nebude súhlasiť s „udelením pozvánky“ na vstup Ukrajine, ak sa im nepodarí vopred dohodnúť na takýchto kritériách. Na otázku, aké podmienky zrejme bude musieť Ukrajina splniť, uviedol ako príklad pokrok v boji s korupciou.