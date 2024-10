Pohrebník: Pre toto by som sa nikdy nedal pochovať, moja voľba je kremácia

Gerald Wayne sa živí ako zamestnanec pohrebného ústavu a asistent pri pitvách. Po tom, ako si založil konto na TikToku, denne dostáva otázky týkajúce sa jeho práce, pričom najčastejšie odpovedá na to, ako prebieha pitva a čo so sebou prináša tradičný pohreb.

Wayne však v jednom z videí odpovedal aj na osobnejšiu otázku – jeden zo sledovateľov sa ho totiž opýtal, či by sa po smrti nechal pochovať alebo spopolniť.

„Chcem byť spopolnený,“ odpovedal Wayne. „Pri svojej zaneprázdnenosti nemám čas navštevovať starých rodičov alebo tety a strýkov, ktorí zomreli. V budúcnosti preto nechcem byť sebecký a žiadať od svojich detí, aby za mnou chodili, keď nebudú mať čas,“ vysvetlil pohrebník.

Wayne ďalej vysvetlil, že bude rád, keď blízki uložia urnu s jeho popolom na miesto v domácnosti. „Nechcem ich oberať o drahocenný čas, aby za mnou chodili na cintorín,“ hovorí o rodine. „Ja tam ani nebudem, ostane len schránka. Ja už budem inde, preto ma spopolnite a položte na poličku, rozprávajte sa so mnou alebo mi zakývajte, keď pôjdete okolo,“ dodal asistent.

Mnohí používatelia súhlasia s Wayneovým zdôvodnením. „Vnímam to rovnako,“ píše jeden z nich. „A ak by sa niekedy chceli presťahovať do iného štátu, nebudem im zazlievať, ak odídu bezo mňa.“ Ďalší používateľ píše, že sa vždy bál okolností smrti a pohrebu, no „keď vidím, v akom stave je hrob mojej svokry, zmenil som sa,“ dodal.