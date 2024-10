AOPP na rokovaní so Šaškom poukázala na potrebu stanoviť nárok a cestu pacienta

Apelovala tiež na to, aby sa v súvislosti s ambulantnými poplatkami a doplatkami brali do úvahy najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Vyplýva to z jej vyjadrenia pre TASR po stretnutí so šéfom rezortu.

„V rámci tejto diskusie som naozaj poukazovala na potrebu stanovenia nároku pacienta, cesty pacienta a v prípade, ak by sa aj riešilo to, že poplatky a doplatky v zdravotníctve, keďže nás čaká konsolidačný rok, poprosila som pána ministra, aby naozaj vzali do úvahy tie skupiny pacientov a obyvateľov, ktorí žijú na hranici chudoby. Aby sa naozaj tie dosahy sledovali podľa jednotlivých skupín obyvateľstva, aby sa nestávalo to, čo sa nám už stáva v súčasnosti, že mnohí pacienti radšej nepôjdu k lekárovi, pretože nemajú z čoho zaplatiť 20 - 30 eur v ambulanciách,“ uviedla Lévyová.

Podľa nej je potrebné urobiť maximum, aby sa zlepšila dostupnosť ambulantnej starostlivosti či diagnostika. S ministrom tiež hovorila o prevencii. „Je tam potrebné nastaviť systém inak, aby to naozaj nebolo len formálne, ale koordinované a cielené, pretože tá naša prevencia stále zaostáva za európskymi štátmi a sme niekde na chvoste rebríčka,“ priblížila prezidentka AOPP. Dodala, že sa tiež bavili o ďalšej spolupráci ministerstva s asociáciou, ktorú by chcela rozvíjať a posilniť. Šaško podľa jej slov deklaroval, že pacient je u neho na prvom mieste a všetky jeho snahy budú viesť k zlepšovaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Minister začal v pondelok (14. 10.) rokovania so zástupcami zdravotníkov. Pokračovať majú počas týždňa. Verí, že pri návrhu konsolidačných opatrení nájdu kompromis. O možnostiach rokuje aj s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD).

Zdravotníci naprieč celým sektorom odmietajú navrhnuté konsolidačné opatrenia v sektore zdravotníctva a vyzvali prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby ich v súčasnom znení nepodpísal. Ten deklaroval, že prípadný podpis legislatívy bude závisieť od rokovaní vlády so zdravotníkmi.