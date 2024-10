Vysypané chrumky spôsobili katastrofu. Takto zničili ekosystém v národnom parku

Turisti by sa mali v prírode vždy správať zodpovedne, no napriek tomu sa mnohokrát stane, že po nich ostane neporiadok a smeti. O tom, aké to môže mať neblahé následky, svedčí aj prípad z USA, ktorý otriasol miestnym ekosystémom. Balíček kukuričných chrumiek Cheetos, ktorý spadol na zem v jednom z národných parkov, zmenil podľa ochranárov svet pre zvieratá, ktoré tam žijú.

Chrumky ovplyvnili drobné mikróby a hmyz, ktoré žijú v podzemnom prostredí v národnom parku Carlsbad Caverns v južnej časti Nového Mexika. Vrecko tam mohlo byť deň, dva alebo možno len niekoľko hodín, ale tieto slané kúsky spracovanej kukurice, ktoré zmäkli v dôsledku vlhkosti, vyvolali rast plesní na zemi v jaskyni a na blízkych jaskynných útvaroch.

„Na ekosystém jaskyne to malo obrovský vplyv,“ uviedol park v príspevku na Facebooku. Ako vysvetlili ochranári, jaskynné cvrčky, roztoče, pavúky a muchy sa čoskoro zoskupili pri chrumkách, aby cudzorodý neporiadok zjedli a rozptýlili, čím v podstate rozšírili kontamináciu. V dôsledku toho sa začali šíriť plesne vyššie po okolitých plochách, následne začali odumierať a zapáchať. A takto cyklus pokračoval.

Foto: Sean Pavone/Shutterstock.com

Strážcovia parku museli chrumky odpratať a plesne vydrhnúť z povrchu jaskyne. “Niektorí členovia tohto prchavého ekosystému sú obyvatelia jaskýň, ale mnohí z mikrobiálneho života a plesní nie sú. Z ľudského pohľadu sa môže zdať rozsypaný sáčok s občerstvením banálny, ale životu v jaskyni to môže obrátiť svet naruby,” dodali ochranári.

Všade, kam ľudia prídu, zanechávajú určitý vplyv. Nemusí to byť len odpad vyhodený na zemi. Mikrobiologička Diana Northupová, ktorá roky študuje jaskynné prostredie na celom svete, sa raz preplazila jaskynným systémom Carlsbad Caverns, aby zaznamenala všetko, čo po sebe zanechali ľudia.

Počas rušnej sezóny prechádza jaskyňami každý deň až 2 000 ľudí. Spolu s nimi sa do jaskýň dostanú aj časti vlasov a kože a tie so sebou môžu priniesť vlastné mikróby. Podľa Northupovej však nie je riešením jaskyne zatvoriť pre verejnosť. Ako uviedla pre Euronews: “Je tu aj druhá strana mince: jediný spôsob, ako môžete chrániť jaskyne, je, aby ich ľudia mohli vidieť a zažiť. Najdôležitejšie je, že musíte ľudí presvedčiť, aby si jaskyne vážili a chceli ich chrániť, a dať im vedieť, čo môžu urobiť, aby sa tak stalo.“