Janeková: Chrípka sa javí banálna, ale úmrtnosť na ňu je celkom vysoká

Sezónny typ chrípky prichádza spravidla s prvým jesenným ochladením a komplikovaný priebeh ochorenia hrozí najmä v prípade rizikových skupín obyvateľstva, starším a chronicky chorým ľuďom.

Od prvého októbra zdravotné poisťovne preplácajú očkovanie proti chrípke a očkovacia látka je dostupná v lekárňach. Očkovanie proti chrípke je dobrovoľné, lekári ho odporúčajú ľuďom, ktorí majú chronické ochorenia, nádorové ochorenia alebo prekonali nádorové ochorenia a takým, ktorí majú oslabenú imunitu, či pracujú vo väčších kolektívoch. „Očkovať by sa mali aj ľudia, ktorí žijú v komunitách, napríklad domovoch sociálnych služieb,“ odporúča lekárka. Dodáva, že je dôležité, aby bol človek v čase očkovania zdravý.

Chrípku podľa nej prenášajú vírusy zo skupiny Orthomyxoviridae. Vírus chrípky môže byť typu A alebo typu B. „Chrípka A prichádza len v chrípkovom období, na jeseň a na jar a niekedy aj počas zimného obdobia. Chrípka typu B nie je závislá od sezónnosti, človek ju môže dostať počas celého roka,“ ozrejmila odborníčka.

Upozornila, že medzi prechladnutím a chrípkou je rozdiel, aj keď príznaky majú podobné. „Sliznice sú (pri prechladnutí) oslabené a prerastú alebo osídlia ich baktérie alebo vírusy, ktoré spôsobia katar horných dýchacích ciest, čiže infekciu dýchacích ciest,“ vysvetlila lekárka. Naopak chrípka podľa nej prebieha celkovými prejavmi ako pocit chladu, nástupom zimnice a teploty, sprevádzanej nádchou a kašľom.

V prípade prechladnutia aj chrípky podľa nej platí, že človek by už pri prvých príznakoch mal ostať doma a zaľahnúť do postele. K lekárovi treba ísť po troch-štyroch dňoch, ak nepríde k zlepšeniu. „Najskôr sa liečime doma symptomaticky, znižujeme si teplotu, pijeme dostatok tekutín, dávame si vitamíny C a D, ktoré nám pomôžu zvládnuť tento stav. Nezaťažujeme tráviaci trak ťažkými jedlami, snažíme sa jesť viacej ovocia, zeleniny,“ radí Janeková.

Zároveň upozornila, že najviac infekčný je človek vtedy, keď ochorenie ešte nemá celkový prejav. „Vtedy je infekčnosť najvyššia. Prenáša sa však kvapôčkami pri kýchaní a nádche. Keď už choroba beží niekoľko dní, tak už možnosť nakazenia ďalších ľudí nie je až taká vysoká, čiže kľudne je možné sa vrátiť do práce, keď sa človek cíti už lepšie,“ dodala.

Pri samotnej liečbe chrípky, ktorú spôsobuje vírusová nákaza, antibiotiká podľa Janekovej nie sú potrebné, ale v dôsledku oslabenia organizmu môže v tele vzniknúť infekcia. „Najskôr môže infekcia byť vírusového pôvodu, pacient dostane chrípku typu A, ale má chronickú bronchitídu alebo má nejaké iné ochorenie, alebo stačí, že má pokazené zuby, čo spôsobí pomnoženie bakteriálnej flóry, čím vznikne už zápal bakteriálneho pôvodu,“ vysvetľuje.

Odlíšiť bakteriálny zápal od vírusového je možné klinickým vyšetrením pacienta a aj vyšetrením C-reaktívneho proteínu. Hodnota C-reaktívneho proteínu sa zvyšuje pri bakteriálnom zápale a vtedy je už potrebné liečiť antibiotikami.