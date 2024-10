Kamera zachytila zvláštnu jazdu vodiča. Policajti ostali z jeho výsledku dychovej skúšky v šoku

Vodič automobilu značky Seat na seba upozornil vo štvrtok (11.10) ráno svojou zvláštnou jazdou medzi českými obcami Šebetov a Knínice. Päťdesiatpäťročný vodič kľučkoval z jednej strany cesty na druhú, čo zachytila aj kamera vo vozidle svedka, ktorý sa za ním viezol. Svedok vodiča Seat nahlásil a onedlho ho už mala v rukách policajná hliadka.

Keď policajti vodiča zastavili, zistili to, čo bolo zjavné už zo záberov. Vodič bol pod vplyvom alkoholu, no výsledok dychovej skúšky policajtov šokoval. Dychová skúška ukázala takmer šesť promile alkoholu a vyšlo najavo, že to nebol jeho prvý prečin v tomto roku.

Od začiatku roka ho policajti prichytili opitého za volantom celkovo štyrikrát a namerané hodnoty alkoholu neboli nízke. Najmenej nafúkal v polovici januára v Letoviciach. Vtedy mu policajti zistili necelé dve promile.

Z dvojročného zákazu šoférovania si zjavne nič nerobil a po poslednom priestupku mu teda polícia zhabala auto. "Vozidlo s najväčšou pravdepodobnosťou prepadne v prospech štátu. Vodič navyše musí prinajmenšom počítať s navýšením trestu," dodala polícia pod videom zverejneným na YouTube.