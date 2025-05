Marek Vašut: Vďaka dedkovi som obdivoval majstrov americkej nemej grotesky

Známy je aj divákom v zahraničí vďaka účinkovaniu vo viacerých úspešných medzinárodných snímkach. Zahral si po boku svetoznámych hercov ako Anthony Hopkins, Sean Connery, Tom Cruise, Samuel L. Jackson, Jean Reno, Vin Diesel, Hugh Jackman či Christian Clavier.

Dnes (5. mája) bude mať český herec Marek Vašut 65 rokov.

Vyslovený vzor nikdy nemal, ale osobnosti, ktoré ho inšpirovali, bola celá rada. „V detstve napríklad môj dedko z matkinej strany, ktorý bol animátorom kresleného filmu. Pokiaľ si spomínate na znelku z Večerníčka, tak práve tú oživil on. Bral ma každú nedeľu dopoludnia do kina na majstrov americkej nemej grotesky. Vďaka nemu som už od predškolského veku obdivoval Charlieho Chaplina, Laurela a Hardyho alebo Bustera Keatona,“ uviedol pre TASR úspešný herec.

Marek Vašut sa narodil 5. mája 1960 v Prahe. Jeho rodičia sa profesionálne venovali umeniu – otec bol tanečný teoretik a matka baletka Národného divadla. Medzi jeho koníčky v detstve patrili výtvarné umenie a zjazdové lyžovanie.

Blízke mu bolo aj herecké prostredie vďaka ranej spolupráci s režisérkou Věrou Plívovou-Šimkovou. Po maturite na gymnáziu Jana Nerudu v Prahe preto nebolo prekvapením, že jeho kroky smerovali na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe.

Ako ďalej pre TASR prezradil, vyrastal aj na filmoch Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964), Údolie včiel (1967), alebo Česť a sláva (1968). „Rovnako som miloval aj filmy s Vlastom Burianom a všetko od Karla Zemana. Zo zahraničných Marlona Branda, Paula Newmana, Roberta Redforda, Gena Hackmana alebo Belmonda. Nesmiem zabudnúť na vynikajúce tzv. Bratislavské pondelky - televízne inscenácie, ktoré v 70. rokoch predstavovali tú najvyššiu kvalitu s legendárnymi majstrami slovenského hereckého umenia. A rád by som spomenul Jaroslava Tomsu, zakladateľa československej kaskadérskej školy, ktorý ma trénoval v boxe vo filme Pěsti ve tmě,“ zdôraznil Vašut.

Po ukončení štúdia pôsobil v rokoch 1983 až 1984 na doskách bývalého Štátneho, dnes Národného divadla v Brne. Odtiaľ kontinuálne prešiel do Národného divadla v Prahe, kde pôsobil do roku 1992. Výnimkou bolo obdobie rokov 1990 až 1991, počas ktorých bol štipendistom v Lee Strasberg Theatre and Film Institute v New Yorku.

Od roku 1992 pôsobí v slobodnom povolaní. Okrem hereckej spolupráce s televíziou, zahraničnými filmovými producentmi je aj dabingovým hercom, moderátorom televíznych a spoločenských programov a podnikal aj v oblasti módy.

Pred kamerami je Vašut aktívny od svojich piatich rokov. Divákom je známy od roku 1985, kedy účinkoval vo filme Láska z pasáže, kde stvárnil vedľajšiu postavu Robyho. Prvú hlavnú úlohu dostal vo filme Pěsti ve tmě (1986), kde si zahral boxera Vilda Jakuba. Táto legendárna športová dráma je voľne inšpirovaná skutočným príbehom majstra Československa v strednej váhe Vilda Jakša a jeho zápasom s nacistickým majstrom boxu.

Nasledovala hlavná úloha v dráme s normalizačnou tematikou Hauři (1987) a presvedčivo stvárnil aj skorumpovaného policajta v kriminálke Divoká svině (1989). V roku 1992 sa objavil v pokračovaní úspešnej krimikomédie režiséra Jaroslava Soukupa Kamarád do deště II - Příběh z Brooklynu a o rok na to si zahral v rovnako divácky obľúbenom filme Konec básníků v Čechách.

Jedným z prvých zahraničných filmov, v ktorom Vašut účinkoval vo vedľajšej úlohe po boku hlavného protagonistu Toma Cruisa, bola snímka Mission: Impossible (1996). V roku 2002 účinkoval hneď v troch kultových medzinárodných filmoch v Českej spojke s Anthonym Hopkinsom, v dobrodružnom akčnom trileri xXx s Vinom Dieselom a nakoniec vo fantasy horore Blade 2 s Wesley Snipesom.

Rok 2003 priniesol Vašutovi také herecké príležitosti, ako odštartovanie prvého dielu úspešnej komediálnej trilógie režiséra Zdeňka Trošku Kameňák, ale aj koprodukčný film so Seanom Connerym Liga výnimočných.

O rok na to si zahral s Hughom Jackmanom vo Van Helsingovi (2004), v pokračovaní trilógie Kameňák 2, ale aj v mimoriadne divácky obľúbenej komédii Román pre ženy. Medzi ďalšie domáce miléniové snímky Vašuta patrí Kameňák 3 (2005), Beštiár (2007), Bathory (2008) či Kajínek (2010).

Nemenej známe sú aj ďalšie Vašutove medzinárodné spolupráce vo filmoch Tristan a Izolda (2006), La Môme (Edith Piaf, 2007), Solomon Kane (2009), Návštevníci 3: Revolúcia (2016) alebo aj v čínsko-honkongskej snímke Jue zhan shi shen (Bitka kuchárov, 2017).

V posledných rokoch zaujal vo filmoch Román pre pokročilých (2019), Amnestie (2019), Šťastný Nový rok 2: Dobro došli (2021), Za všetkým hľadaj ženu (2022), Ján Žižka (2022), Nurnberg (2023), či Radosť na dosah (2024). Známy je tiež z početných televíznych seriálov ako Detektív Martin Tomsa (1994, 1995, 1996, 1998), Doktorka Kellerová (2016, 2017), Dvojka na zabitie (2021), alebo Dobré správy (2022, 2023).

Na otázku, s ktorou filmovou postavou sa najviac stotožnil, Vašut odpovedal: „Znovu musím spomenúť film Pěsti ve tmě. Nikdy predtým, ani potom som sa tak intenzívne na natáčanie nepripravoval – skoro rok! Myslím, že ten film prešiel testom času a veľkú zásluhu na tom má popri scenáristovi a režisérovi práve Jaroslav Tomsa. Ten svojim profesionalizmom, ale predovšetkým ľudským prístupom má veľkú zásluhu na tom, že film je dnes považovaný za jeden z najlepších československých športových filmov“.

Marek Vašut sa okrem filmovej tvorby venuje aj iným druhom umenia. V roku 2002 vydal zbierku básní pod názvom Humanet. S jeho umeleckými fotografiami, maliarskymi a ďalšími výtvarnými prácami sa môže verejnosť zoznámiť na rôznych výstavách.