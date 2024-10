Ako správne mraziť huby: Takto vám vydržia kvalitné počas celého roka

Čerstvé huby sú skvelým doplnkom mnohých jedál, ale ich sezóna je časovo obmedzená a častokrát si nazbierané huby na zimné mesiace sušíme či zavárame. Zmrazenie húb je však tiež vynikajúcim spôsobom, ako zachovať ich chuť a textúru na dlhšie obdobie. Či už pripravujete polievku, omáčku, rizoto alebo cestoviny, zmrazené huby sú vždy skvelou voľbou pre obohatenie vašich jedál. Tu je niekoľko tipov, ako správne mraziť huby.

Predtým, než začnete s mrazením, je dôležité huby správne vybrať a pripraviť. Najlepšie sú čerstvé, zdravé a nepoškodené huby, ktoré majú pevnú štruktúru a nie sú príliš mäkké. Nikdy nezmrazujte huby, ktoré majú na sebe stopy plesní alebo nie sú v dobrom stave. Takéto huby môžu v mrazničke uvoľňovať jedovaté toxíny.

Na čistenie húb použite suchú papierovú utierku alebo mäkkú kefku. Huby nikdy neoplachujte vo vode, pretože by nasiakli a zmäkli. Po dôkladnom očistení od nečistôt a zvyškov zeme ich nakrájajte na požadovanú veľkosť. Niektoré huby môžete mraziť celé, najmä ak sú menšieho druhu.

Foto: Elena Hramova/Shutterstock.com

Je nutná tepelná úprava?

Huby nie je potrebné pred zmrazením tepelne upravovať. Huby sa môžu zmraziť aj surové a potom použiť pri varení. Ak ich však pred mrazením povaríte, ušetríte tak miesto v mrazničke, pretože odparovaním vody sa ich objem výrazne zmenší.

Ideálne je však blanšírovanie húb pred zmrazením, ktoré pomáha zachovať ich farbu, textúru a chuť. Blanšírovanie zastaví enzýmové procesy, ktoré by inak pokračovali aj počas zmrazovania a mohli by zhoršiť kvalitu húb. Blanšírovanie sa vykonáva ponorením húb do vriacej vody na krátky čas, po ktorom nasleduje rýchle ochladenie v miske s ľadovou vodou. Po blanšírovaní huby dôkladne osušte a pripravte na mrazenie.

Mrazenie a skladovanie

Aby sa huby nezlepili dokopy, rozložte ich na plech v jednej vrstve a vložte do mrazničky na krátky čas. Keď sú huby predzmrazené, preložte ich do vzduchotesných nádob alebo mraziacich vreciek. Pri balení sa snažte odstrániť čo najviac vzduchu, aby ste minimalizovali tvorbu ľadových kryštálov, ktoré by mohli poškodiť huby.

Foto: Lydia Vero/Shutterstock.com

Pri mrazení je dôležité huby správne označiť. Uveďte druh huby a dátum zmrazenia, aby ste mali prehľad o tom, čo a kedy ste zamrazili. Zmrazené huby môžete skladovať v mrazničke až 12 mesiacov. Aby ste zabezpečili, že huby zostanú čo najdlhšie čerstvé, mali by ste ich uložiť v mrazničke pri teplote -18°C alebo nižšej.

Ako využiť rozmrazené huby pri varení

Po rozmrazení sa huby dajú použiť rôznymi spôsobmi, v závislosti od typu jedla, ktoré pripravujete. Ak plánujete použiť huby v teplých jedlách, ako sú omáčky, polievky alebo dusené pokrmy, môžete ich pridať priamo do jedla bez predchádzajúceho rozmrazovania. Týmto spôsobom si zachovajú svoju textúru a chuť. V prípade, že chcete huby použiť ako prísadu do šalátov alebo iných studených jedál, je lepšie ich najprv rozmraziť v chladničke. Rozmrazené huby môžu byť mierne mäkšie ako čerstvé, ale stále sú vynikajúcou prísadou do rôznych pokrmov.

Pri rozmrazovaní v chladničke je dôležité huby uložiť na tanier alebo do misky, aby sa mohli rovnomerne roztápať a zároveň tak zachytíte roztápajúcu sa tekutinu z húb. Po úplnom rozmrazení je dobré z húb jemne vytlačiť prebytočnú vodu, čím sa zabezpečí, že nebudú príliš vodnaté po pridaní do jedla. Ak máte v úmysle huby opražiť, je lepšie ich predtým rozmraziť a dobre osušiť, aby sa na panvici vytvorila krásna zlatohnedá kôrka.

Foto: yanishevska/Shutterstock.com

Rozmrazené huby skvelé na prípravu rizota, náplne do pirohov, quiche, paely alebo pizze. V týchto prípadoch je rovnako dôležité huby pred použitím dobre osušiť, aby nedošlo k zvlhčeniu cesta. Nezabudnite, že rozmrazené huby by sa nemali opätovne mraziť, pretože to môže negatívne ovplyvniť ich kvalitu a zdravotnú bezpečnosť. Vždy je najlepšie rozmraziť len toľko húb, koľko plánujete ihneď použiť.