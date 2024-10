Szijjártó: Vstup Ukrajiny do NATO by viedol k tretej svetovej vojne

DNES - 21:56

Budapešť Správy » Zahraničné

Keby Ukrajina vstúpila do Severoatlantickej aliancie, malo by to vážne dôsledky na globálnej úrovni a viedlo by to k vypuknutiu tretej svetovej vojny pre článok o kolektívnej obrane.

Podľa servera index.hu to vyhlásil v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti. „Myslím si, že nikto, kto o tejto veci uvažuje s rozumom, nechce riskovať takúto hrozbu. Takže maďarský postoj je jasný: prijatie Ukrajiny do NATO nie je možné,“ povedal minister. Szijjártó dodal, že väčšina ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO zastáva tento postoj počas rokovaní za zatvorenými dverami.