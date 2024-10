SEVS SLS: Spochybňovanie vakcín môže viesť k ohrozeniu zdravia verejnosti

Upozornil na to výbor Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SEVS SLS) v reakcii na minulotýždňové vyjadrenia splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára.

„Vo verejnom vystúpení splnomocnenec nepredložil žiadnu relevantnú analýzu dát v oblasti riadenia a prijímania opatrení počas pandémie COVID-19 a nenavrhol postupy k zisteniam porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. V náplni jeho činnosti v súlade so štatútom 'nie je rozoberať pôvod jednotlivých zložiek vírusu SARS Cov2 ani pôsobenie m-RNA vakcín na ľudský organizmus a ani spôsob a účinnosť liečebných postupov.' Tým sa zaoberali a stále zaoberajú vedecké inštitúcie a zodpovedné orgány Európskej únie a mnohých štátov sveta. Vakcíny boli sprístupnené na široké použitie až na základe dôkazov o ich účinnosti a bezpečnosti,“ skonštatovali epidemiológovia.

Voči výrokom splnomocnenca sa ohradili aj členovia výboru sekcie nemocničnej epidemiológie a hygieny pri SEVS SLS. Sú z nich podľa vlastných slov hlboko znepokojení. Vnímajú ich ako znevažujúce prácu a úsilie odborníkov zaoberajúcich sa problematikou nemocničnej epidemiológie a hygieny aj zdravotníkov počas pandémie. S prezentovanými odporúčaniami splnomocnenca pre vládu nesúhlasia. „Považujeme ich za nevedecké a zavádzajúce. Takéto vyjadrenia podkopávajú dôveryhodnosť uznávaných autorít a zneisťujú laickú verejnosť,“ podotkli.

Kotlár už predložil vládnemu kabinetu správu k preverovaniu pandémie. Má byť zaradená na riadne rokovanie vlády. Na minulotýždňovej tlačovej konferencii hovoril o viacerých podozreniach o neúčinnosti a nebezpečnosti vakcín či o umelom pôvode COVID-19. Avizoval, že vláde odporučí napríklad zastavenie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti. Opozícia splnomocnencove výroky skritizovala a označila ich za dezinformácie. Voči jeho tvrdeniam sa ohradili aj viaceré zdravotnícke organizácie a odborníci z univerzít. Prezident Peter Pellegrini by sa podľa svojich slov veľmi čudoval, ak by sa vláda Kotlárovou správou zaoberala.